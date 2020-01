Bajo la frase #RugbiersAsesinos expresan el repudio e indignación que generó en todo el país el brutal asesinato de Fernando en Villa Gesell por un grupo de jóvenes que practican este deporte. En redes sociales, usuarios se manifestaron contra los 11 acusados del crimen. El padre del supuesto prófugo negó que su hijo haya estado en Villa Gesell, pero los demás «rugbiers» apuntaron contra él, señala el informe del diario Perfil.

El asesinato de Fernando Báez Sosa tras un feroz golpiza que le dio un grupo de jóvenes – que practican el deporte del rugbiers en un club de Zárate- a la salida del boliche Le Brique de la localidad bonaerense de Villa Gesell sigue generando conmoción y en las redes sociales lo reflejaron los usuarios haciendo tendencia la frase #RugbiersAsesinos.

Mientras tanto, empezaron a aparecer las primeras versiones cruzadas en el caso. El violento ataque hizo que en Twitter los usuarios repudiaran con vehemencia el crimen del joven de 19 años oriundo de la Ciudad de Buenos Aires que este domingo está siendo velado y enterrado. Los 11 «rugbiers» acusados de ser los autores de la golpiza fueron los apuntados por la gente en las redes.

Con el correr de las horas, los distintos comentarios pasaron a agruparse en los hashtags #RugbiersAsesinos y #JusticiaporFernando. Algunos usuarios apuntaron directamente contra el deporte del rugby cuestionando los «valores» que pregona y recordando los antecedentes de hechos violentos que protagonizaron rugbiers.

Mientras tanto, el fiscal Walter Mercuri de la UFI N° 8 de Madariaga a cargo de la causa, comenzó este domingo con las indagatorias a los 11 detenidos. Según consignó el portal Infobae, 10 de los detenidos en el chalet de dos plantes cerca del boliche donde fue la golpiza, todos de entre 18 y 20 años, apuntaron contra el acusado número 11.

Pablo Ventura, de 21 años, fue detenido en Zárate, de donde son todos los acusados, luego de supuestamente escapar de Villa Gesell hacia su ciudad natal. Allí fue detenido y trasladado a la ciudad balnearia. Sin embargo, el padre del joven negó que su hijo haya estado en Villa Gesell al momento del crimen.

“Pablo nunca salió de Zárate ni estuvo en Villa Gesell”, afirmó José María Ventura. En ese sentido, agregó: «El viernes a la noche comimos en un conocido local de la costanera de Zárate mi esposa, Pablo y yo. La Querencia se llama. A las 21.15 buscamos mesa y nos fuimos cerca de las 23. Después de cenar con nosotros estuvo con unos amigos y amigas en un departamento de acá”.

Padre de Fernando: «Lo mataron como a un animal»

La localidad costera de Villa Gesell no sale de la conmoción tras el asesinato de un adolescente a la salida de un boliche este fin de semana. Silvino Báez, padre del joven de 19 años que perdió la vida por el hecho, señaló este domingo 19 de enero que el fiscal de la causa le dijo que a su hijo «lo mataron como a un animal» y pidió que «la Justicia haga su parte».

En diálogo con el canal de noticias C5N, Báez afirmó: «El fiscal dijo que a mi hijo lo mataron como a un animal y espero que la Justicia haga su parte». A su vez, contó que «Fernando iba a estudiar abogacía, pero no le dieron la oportunidad». «Estamos destrozados. Era nuestro único hijo, el futuro de la familia y lo hicieron pedazos. Estamos muy dolidos, no sé cómo estoy parado. Se ve que mi hijo me está dando la fuerza», detalló el hombre en declaraciones a la televisión.

«Era un muchacho muy preparado, cuando se proponía las cosas la cumplía. Hace ocho meses que estaba preparando sus vacaciones. Trabajaba con una señora que le daba laburo y entre su mamá y yo le completamos. Se merecía sus vacaciones», aseveró. Finalmente Báez le envió un mensaje a los rugbiers que lo golpearon hasta matarlo: «Me gustaría que estén en mi lugar, a ver qué sienten. Mi hijo era tan joven, tenía un futuro por delante, era tan vivaz. Él no se merecía esta forma de sacarle la vida». Por su parte, el Secretario de Seguridad de Villa Gesell, Mauricio Andersen señaló en declaraciones a Radio 10: «Tenemos 11 aprehendidos. Esto no fue un enfrentamiento. Hubo un grupo que agredió a otro que era pasivo».

Fuente: Perfil, Infobae, C5N

