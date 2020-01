Kristalina Georgieva, titular del FMI: “Hemos tenido una interacción constructiva hasta ahora con el nuevo gobierno”

“Yo hablé con el Presidente, con el ministro de Finanzas y el staff está trabajando con la Argentina en contacto cercano”, dijo Kristalina Georgieva durante un encuentro de una think tank de Washington

La titular del FMI, la economista búlgara, Kristalina Georgieva, participó hoy de un evento del Peterson Institute for International Economics, una de las think thanks más importantes de Washington. Allí, habló de la Argentina.

“Hemos tenido una interacción constructiva hasta ahora con el nuevo gobierno de la Argentina. Yo hablé con el Presidente, con el ministro de Finanzas y el staff está trabajando con la Argentina en contacto cercano. Estamos haciendo lo que pueda ser de ayuda para la Argentina», dijo. La referencia a la conversación con Alberto Fernández, aseguraron voceros del FMI, fue a la charla que mantuvieron el 19 de noviembre. No volvieron a hablar.

«Vemos muy de cerca la necesidad de la recuperación económica y de atender el incremento de la pobreza que afectó negativamente a muchos argentinos”, afirmó la directora gerente del FMI.

En los últimos días hubo noticias vinculadas a la relación del Fondo con el país, en medio de renegociación de la deuda pública con acreedores internacionales de las que aún no hay detalles públicos. Este miércoles, Sergio Chodos asumió como director por el Cono Sur ante el directorio del Fondo en Washington. Es un “un cargo técnico, que es de representación regional, no sólo por Argentina”, detallaron en Hacienda.

