Daniel Arroyo en Misiones: se entregarán en la provincia 63 mil tarjetas alimentarias que dejarán 325 millones de pesos por mes

El ministro de Desarrollo social de la Nación, Daniel Arroyo, bajo la premisa «en la Argentina no puede haber hambre» lanzó este viernes en Misiones, junto al gobernador Oscar Herrera Ahuad el programa de entrega de tarjetas alimentarias para beneficiarios de la AUH que tengan hijos menores de seis años.

Daniel Arroyo – Radio Libertad.

El Gobernador Oscar Herrera Ahuad acompañado por el vicegobernador Carlos Arce y funcionarios del Gabinete provincial, recibieron este viernes al ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo. El funcionario del Gobierno Nacional presentó en la Tierra Colorada el Plan Nacional “Argentina contra el Hambre”, que busca garantizar seguridad alimentaria y nutricional, dinamizar economías locales y potenciar propuestas productivas.

Las tarjetas son por un monto de 4 mil pesos, para quienes tienen un hijo y de 6 años y 6 mil para quienes tienen más de un hijo. Se cargarán por esos montos los terceros viernes de cada mes.

El plan #ArgentinaContraElHambre también contribuirá a fortalecer el gran trabajo de las ferias francas de Misiones, que cumplen 25 años generando alimentos sanos para el pueblo. pic.twitter.com/9WGHvceRDr — Daniel Arroyo (@LicDanielArroyo) January 17, 2020

“Se trata de la primera parte del programa de Gobierno, el más urgente” señaló Arroyo y declaró que luego vendrá la etapa de generar trabajo.

“Es un gusto estar hoy en Posadas, un honor acompañar al Gobernador con quien venimos hablando hace mucho tiempo sobre las tareas que vienen llevando en Misiones y sobre cómo integralmente han tratado la problemática de la producción, la agricultura familiar, sobre la política que viene llevando adelante hace mucho tiempo la provincia de Misiones”, manifestó.

Asimismo dijo que “lo más importante es lograr una continuidad en las políticas sociales y he venido varias veces a la Provincia. Comencé a ver el tema de las cocinas centralizadas, la incorporación de las ferias francas”, enumeró Arroyo.

Explicó que la Tarjeta Alimentaria va a completar y articular las acciones que vine llevando adelante el gobierno de Misiones. “Partimos de dos ideas básicas: una, no puede haber hambre en la argentina. Hambre es comer salteado, no comer alguna comida. No puede haber mal nutrición”, declaró de manera enfática. Asimismo brindó datos que aseguró son preocupantes: “Mes a mes baja el consumo de leche, es una vergüenza”, observó. En la misma línea indicó que otro dato preocupante es que estamos yendo a una generación de chicos petisos y obesos.

“La principal política en esta primera etapa de Gobierno es “Argentina contra el hambre”, aseveró.

Adelantó que insistirán a los intendentes para que se sumen al trabajo y a las organizaciones. “Hay una tarea fuerte de todos de ayudar a mejorar la nutrición. Tenemos que fortalecer el consumo de leche, carne, frutas y verduras”.

Insistió en que “en la Argentina no puede haber hambre. No puede haber en el gobierno de Alberto Fernández, en el otro y en el otro”, expresó.

El funcionario de la cartera de Desarrollo de la Nación aseguró además que el plan debe ser también de generar empleo. “Tenemos que fortalecer mucho la producción de la familia, de la agricultura familiar. Además de lograr que coman bien, debemos lograr que haya gente trabajando”, sostuvo. En este sentido marcó que la producción de alimentos es un punto clave.

Remarcó que lo verán mucho trabajando con el gobernador, Oscar Herrera Ahuad.

Cómo funciona la tarjeta

La tarjeta alimentaria funciona en forma similar a cualquier tarjeta de débito bancaria pero solo puede ser utilizada para comprar alimentos y no para extraer dinero en efectivo.

Operativamente se trata de una tarjeta de la línea Ticket Nación emitida por el Banco de la Nación Argentina (BNA). La tarjeta será cargada todos los meses (el tercer viernes del mes) acreditando el monto de $4.000 para familias con 1 hijo y $6000 para familias con 2 o más hijos.

A quién le corresponde la tarjeta alimentaria

Por el momento, el programa que incluye la tarjeta alimentaria corresponde solo a padres y madres de niños entre 0 y hasta 6 años, embarazadas a partir del 3er mes, y discapacitados, que no pueden alcanzar la canasta alimentaria básica y que reciben la Asignación Universal.

Este es el universo alcanzado inicialmente por la tarjeta AlimentAR, pero están evaluando ampliarlo a más personas como quienes cobran la jubilación mínima, pensionados, PUAM, y otros sectores con necesidades alimentarias no cubiertas.

Cómo sacar la tarjeta alimentaria

No es necesario hacer ningún trámite para sacar la tarjeta alimentaria, ya que la misma es producto del cruce de información de ANSES y otros organismos del Estado que determinan con exactitud quienes son los beneficiarios.

De todas formas, es fundamental que todos los beneficiarios tengan al día la información registrada en ANSES.

Es posible ver y chequear que los datos estén bien desde Mi ANSES dentro de la web del organismo. Por favor, verificar bien que la dirección del domicilio familiar esté correcta.

Dónde retirar la tarjeta alimentaria

La tarjeta alimentaria es entregada a domicilio mediante el servicio de correo pero es posible que en algunas localidades del país, o casos en particular, la tarjeta deba ser retirada en persona en la sucursal cercana del Banco Nación.

Es fundamental tener actualizados los datos de contacto como dirección, e-mail, y teléfono para recibir el aviso de si es beneficiario o no y el estado del envío.

