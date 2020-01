Tragedia del Paraná: “Mauro era una persona muy solidaria y notó que el organizador estaba absolutamente perdido”

Diez años pasaron de aquella mañana del 16 de enero del 2010, donde 8 nadadores perdieron la vida realizando el mítico “Cruce del Paraná”, hoy la herida sigue abierta, los familiares, amigos y conocidos recuerdan con mucho amor a quienes fueron parte de la peor tragedia del deporte misionero.

Rodrigo Bacigalupi – FmShow.

Rodrigo Bacigalupi, primo de Mauro, aquel guardavidas que perdió la vida salvando la vida de otras en riesgo hoy 10 años después, Rodrigo recordó cómo se enteró de lo que estaba pasando en el Paraná. “Mis familiares no sabían cómo explicarme lo que estaba pasando, pero lo concreto era que Mauro no aparecía y que algo había pasado en el río”, señaló y recordó que no se encontraba en la provincia en ese momento, pero que no dudó en venir. “Pude informarme accediendo un poco a Internet y veía lo que comenzaban publicar los medios, me subí a mi auto y me fui a Posadas, a las 2 de la mañana estaba en el puerto, y pude observar lo que estaba pasando”, contó.

Los que sobrevivieron tuvieron que soportar mucho para intentar escapar del embudo que se generó entre las barcazas. “Todavía uno no deja de sorprenderse de los momentos vividos y no puede imaginarse lo que vivieron las personas que estuvieron en el medio de esa locura”, dijo y agregó “esa situación es inimaginable, las personas que sobrevivieron al evento quedaron muy afectadas por lo ocurrido”.

Mauro había desistido de formar parte de la carrera, que habitualmente lo tenía como uno de sus animadores, por eso Rodrigo explicó porque el estuvo en el río “Mauro era una persona muy solidaria y notó que el organizador estaba absolutamente perdido, a lo que él se comprometió en ayudarle a instalar unas boyas para la llegada ahí en el club del Instituto del Seguro. Hay que recordar que la costa estaba toda modificada porque había un gran creciente en el río”.

“El barco más grande de la Prefectura iba con los nadadores élite, los que menos necesitaban de apoyo logístico estaban con la embarcación más grande, esa embarcación de haber estado en el lugar cercano a las barcazas hubiera posibilitado salvar mucho más vidas de lo que se hizo con las lanchas más pequeñas”, señaló y continúo recordando “hasta que llegó la tragedia ya había ocurrido y terminado, lo que había quedado para los nadadores menos preparado fue una moto ski de la Prefectura que no había salido porque tenía un problema eléctrico y recién salió cuando la tragedia ya se desencadenó”, se lamentó.

Para finalizar, Rodrigo expresó que lo ocurrido en ese trágico día no debe quedar en el olvido “esto no debe olvidarse, pero por una cuestión de nosotros de los familiares, porque muestra y exige a nuestras autoridades que deben estar a la altura de las circunstancias porque si no se cobran vidas y vidas tan valiosas como las que perdimos en aquel 16 de enero del 2010”, finalizó Rodrigo, primo y abogado de la familia Bacigalupi.

AR