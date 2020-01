Una mujer se desnudó en el aeropuerto de Miami y quedó registrada en video

La policía de Miami-Dade detuvo a una mujer que se quitó la ropa interior en un Aeropuerto en los Estados Unidos, el vídeo se volvió viral en pocas horas, aún no se ha lograda determinar los detalles del origen de la protagonista que alteró a los pasajeros de la terminal aérea y a las redes sociales. Billy Corben fue quién publicó en su cuenta el vídeo de la persona que ante la mirada de los pasajeros quedaron sorprendidos.

La protagonista del vídeo fue vista cuando se quitó las prendas en las instalaciones del establecimiento, y fue captada por pasajeros de la terminal aérea, quienes publicaron el vídeo en la red social Twitter y se compartió los usuarios.

El vídeo mostró en 33 segundos a la mujer que caminaba por los pasillos de espera mientras se desprendió de sus vestimentas, que luego las arroja al suelo. La policía detuvo a esta persona el pasado lunes cuando se encontraba afuera de la terminal aérea, donde aceptó someterse a una evaluación involuntaria de salud mental.

UPDATE: Here’s the naked woman outside @iflymia on top of police car before she’s taken into custody «for a mental evaluation» #BecauseMiami https://t.co/pVKjfI80ly via @fredoblikewhoa pic.twitter.com/DrRv9Pk7zF

— Billy Corben (@BillyCorben) January 15, 2020