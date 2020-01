Tras reunirse con el intendente Carlos Flores, finalmente renunció la jueza de Faltas de Candelaria

Finalmente y tras una reunión que mantuvo esta mañana con el intendente de Candelaria, Carlos Flores, la jueza de Faltas del municipio, Diana Posdeley, renunció al cargo por pedido del jefe comunal.

Diana Posdeley. Los fundamentos de la renuncia.

El frente político y judicial entre la magistrada y la administración de Flores se abrió ayer a partir de que el alcalde le mandó a pedir el cargo a través de «dos funcionarios» y sin que haya una causal de mal desempeño en sus funciones.

«Esta mañana (por ayer) se apersonaron a mi despacho dos funcionarios y me pidieron que me vaya», había dicho la jueza Posdeley ayer por la tarde en comunicación con Misiones OnLine, tras lo cual agregó que «me extrañó que esta gente desconozca la ordenanza que aprobaron en el 2014 de creación del Juzgado de Faltas, cuando era intendente el mismo Carlos Flores».

Pero hoy bien temprano el jefe comunal recibió a Diana Posdeley en su despacho y lo primero que hizo fue «pedir disculpas» a la magistrada por el incidente de ayer a la mañana con «sus funcionarios».

Tras la reunión, Diana Posdeley, emitió un audio a través de la red Wassap en donde manifestó que el encuentro fue «una reunión cordial, pero que no hubo acuerdo».

«Conversamos tranquilamente en su despacho. No llegamos a un acuerdo, por lo que he decidido presentar mi renuncia en cargo», que queda vacante a partir de hoy. La magistrada dijo que ha decidido retirarse del cargo «por la simple razón de que no voy a permitir que se entorpezca mis funciones, por lo que en esas condiciones no voy a seguir», concluyó.

