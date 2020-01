Una modelo británica murió tras caer de un acantilado en Australia en un intento de sacarse una selfie

Madalyn Davis tenía 21 años y cayó desde un popular destino elegido para tomarse selfies.

Una modelo e influencer británica de 21 años murió tras caer de un acantilado de 30 metros en Australia. La joven, de nombre Madalyn Davis, había ido al lugar con un grupo de siete amigos, alrededor de las 6.30 de la mañana del pasado domingo, tras haber asistido a una fiesta en la localidad de Vaucluse. De acuerdo con Mirror, Davis estaba en Australia desde el año pasado, cuando decidió dejar su Lincoln natal en Inglaterra para comenzar una nueva vida.

El medio británico indica que los investigadores creen que los jóvenes llegaron al trágico destino tras saltar una valla para sentarse al borde del acantilado. El lugar, en la reserva de Diamond Bay, es considerado como uno de los más atractivos para tomarse selfies. A su vez, el acto millenial caracteriza al lugar como peligroso; los turistas fueron advertidos reiteradas veces sobre el riesgo de usar el celular cerca del borde del precipicio.

Previo a hallar el cuerpo, la familia trató desesperadamente de localizarla tras no haber tenido noticias de la joven durante todo el día del domingo. “¿Alguien ha visto a Maddie? No he podido localizarla, pónganse en contacto si estuvo con ella anoche”, escribió en línea un familiar. “Justo antes de las 10.30 de la mañana de ayer (domingo) por la mañana, el cuerpo de una mujer, que se cree que tenía unos 20 años, fue recuperada del agua “, aseguró un portavoz al medio australiano News.

Tiempo más tarde, el cuerpo fue identificado y se trataba de la joven Madalyn. Al confirmar su deceso, sus seres queridos le rindieron un homenaje en la que la recordaron por su “espíritu libre”. Las personas que formaban parte de su círculo cercano aprovecharon para dejar las condolencias en las redes sociales.

Fuente: Radio Mitre