Kicillof culpó a la gestión de Vidal por la deuda de la Provincia de Buenos Aires

El gobernador bonaerense dijo que no podrán pagar la deuda que vencía el 26 de enero porque “los montos que dejaron no fueron suficientes para afrontar los compromisos”.

Tal como había hecho más temprano en las redes sociales, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró que no podrá afrontar el pago de la deuda que vencía el 26 de enero por los escasos recursos dejados por la gestión de María Eugenia Vidal.

“Lo que vuelve insostenible el pago es el fuerte endeudamiento de la gestión de Vidal”, sostuvo Kicillof durante una conferencia de prensa brindada esta tarde junto a su ministro de Economía, Pablo López, en la sede de la gobernación en La Plata. Además, estuvieron presentes los principales ministros del gabinete bonaerense.

El mandatario provincial aseguró que “los montos que dejaron no fueron suficientes para afrontar los compromisos” y reiteró que están “buscando una solución ordenada”, ya que tiene “voluntad de honrar los compromisos”.

En estas condiciones la carga de la deuda es insostenible. Lo que ocurrió en la provincia es un capítulo más de la forma en la que se endeudó el país durante la gestión del presidente Macri”, precisó el mandatario bonaerense, para luego afirmar que esperan que los acreedores “actúen de buena fe y con madurez para impedir que la resolución de este problema sea desordenada».

Kicillof aclaró que durante los próximos 4 años la provincia tendrá vencimientos de deuda por un monto cercano a los 8800 millones de dólares. En esa línea, explicó que durante toda la gestión de Vidal la provincia afrontó “4500 mil millones en deuda” y que este año solo su gobierno deberá pagar hacerse cargo de una deuda de “3000 mil millones”.

El Gobernador dijo que “todos los acreedores están en conocimiento que en estas condiciones no se van a poder honrar las deudas” y dejó en claro que lo que buscan desde el Gobierno son “soluciones de consenso”.

En sintonía con la primera parte de su discurso, advirtió que “la provincia hoy no está en condiciones, según la caja y la situación financiera, de pagar los próximos vencimientos”. “Lo que pedimos es que se modifiquen las condiciones y que los vencimientos pasen para más adelante. Pedimos que sea para los primeros días de mayo”, aclaró.

En otro tramo de la conferencia el mandatario explicó que “el 82% de la deuda está en dólares” y que la provincia “recauda en pesos», lo que le generó un problema para solventar los vencimientos de deuda que tiene por delante. “Triplicaron los vencimientos en dólares. De los 2900 millones de dólares que vencen solo un tercio son bonos emitidos por gobiernos anteriores al de Vidal”, sostuvo.

Kicillof aseguró que “para recuperar la capacidad de pago, tanto la Nación como la provincia deben crecer” y advirtió que “no se trata de una receta ideológica”, sino que “si la provincia y el país generan más valor, su capacidad de pago mejora”. “Nosotros no queremos hacer como la gestión anterior. No vamos a prometer cosas que no podemos cumplir. Esta propuesta que hacemos es algo que estamos en condiciones de afrontar», explicó.

