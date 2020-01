Fútbol: el reinicio de la Superliga se definirá el jueves

La novela por la fecha de reinicio de la Superliga tendría su capítulo final el próximo jueves a las 13, día en que se concretará la reunión de Comité Ejecutivo y los clubes tendrán la posibilidad de votar qué es lo que prefieren, una elección que en boca de urna le da una victoria a la opción de la postergación.

El primer paso se dará el miércoles a las 15, con la reunión de Mesa Directiva de la que participan los grandes (sin Boca ni San Lorenzo, ya que sus representantes -Ahumada y Lammens- no siguen en sus clubes) más Atlético Tucumán, Defensa y Justicia, Newell’s y Vélez. Estudiantes y Talleres participarán como miembros adscriptos.

Aunque todavía no hay una resolución oficial, la Superliga cada vez tiene más chances de retrasar su reanudación, prevista para el fin de semana del viernes 24 de enero.

Todo nació por el pedido de la mayoría de los clubes implicados, que pidieron demorar el inicio para que no coincida con el Sudamericano Sub 23, que definirá dos pasajes para los Juegos Olímpicos de Tokio. La idea es no resentir a los equipos que cedieron jugadores. Claro, ante esto, algunos, como River, pusieron el grito en el cielo porque quieren arrancar ya.

Si la moción prospera el torneo comenzaría el primer fin de semana de febrero y las dos primeras fechas -estaba programado jugar entre semana la 18- se pasarían como cierre de campeonato. Es decir, se arrancaría directamente por la fecha 19, y quedarían la 17 y 18 para después de disputar la 23.

A todo esto, sí se jugará el pendiente entre Independiente y River, pautado para el domingo próximo, así se libera un poco el calendario y comienzan con todos al día.

Estas modificaciones traerían, además, cambios en la Copa de la Superliga, que dejaría de tener semifinales -en principio ida y vuelta- y solo se disputaría la final entre el ganador de cada zona, algo similar al torneo que Lanús le ganó a San Lorenzo en 2016.

Fuente: Tyc Sports