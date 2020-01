Desde el Centro de Empleados de Comercio calificaron el aumento decretado por Nación como muy importante y necesario

El secretario Adjunto del gremio, Agustín Gómez, recordó que el incremento de 4 mil pesos, otorgado mediante un decreto, fue una de las propuestas de campaña de Alberto Fernández. “Cumplió con los jubilados, con los que menos tienen, acuerdos de precios, bonos también para los jubilados y para la AUH y también les toca el turno a los trabajadores”, afirmó.

Agustín Gómez- Radio Libertdad

Desde el Centro de Empleados de Comercio de Misiones calificaron el aumento de 4 mil pesos decretado por el presidente Alberto Fernández, para trabajadores de los sectores privados y públicos como una medida importante y necesaria. “Es un aumento remunerativo, es decir que va tener descuento de obra social y de jubilación. Es un incremento salarial importante, muy necesario para todos los trabajadores, fue una de las protestas de campaña que tuvo Alberto Fernández y cumplió. Cumplió con los jubilados, con los que menos tienen, acuerdos de precios, bonos también para los jubilados y para la AUH y también les toca el turno a los trabajadores”, afirmó Agustín Gómez, secretario Adjunto del gremio.

El dirigente recordó además que el aumento se cobrará en dos tramos: el primero, de 3 mil pesos, se acreditará con el sueldo de enero (que se cobra los primeros días de febrero) y con el salario de febrero (a cobrarse los primeros días de marzo) se completarán los 4 mil pesos. Además aclaró que el monto será un anticipo de las paritarias y que figurará en los recibos de sueldo como aumento por decreto.

En tanto sobre la situación económica que atraviesa el país, Gómez aseguró que la provincia no se ve tan afectada como otras y agregó que está prácticamente aislada de la realidad nacional. “Misiones está aislada de la realidad que pasa a nivel nacional. Hay sí bajas pero no grandes como ocurre en otras provincias, comercios grandes que tienen 20 trabajadores. Nosotros no hemos registrado, si despidos al goteo o comercios que cerraron y tenían 1 o 2 empleados. También se dan cierres en comercios cuenta propistas, atendidos por sus dueños”, describió.

En ese sentido, Gómez señaló que en otras provincias, por ejemplo en Tucumán y Catamarca, cerró una firma que tenía de 2 mil trabajadores. “En Misiones solo tenemos el caso de Dass de Eldorado, que hizo una reestructuración, hizo un achique de su plantel y tuvimos una baja importante. Pero en Posadas no registramos grandes bajas, si afectaron las políticas que se han llevado adelante en el anterior gobierno, afectaron al comercio con la baja en el consumo, la pérdida del poder adquisitivo del trabajador sobre todo”, indicó.