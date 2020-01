Una joven encontró a su abuelo fallecido a través de Google Maps

Encontró a su ser querido gracias a la función «Street View» y compartió su hallazgo en Twitter.

Una joven llamada Yajaira encontró a su abuelo fallecido gracias a la función «Street View» de Google Maps, y decidió compartir su hallazgo con sus seguidores.

«Mi abuelo falleció hace unos años. No pudimos decirle adiós», comienza el texto de la chica.

«Ayer descubrimos que Google Maps, finalmente, condujo a través de su granja y, como teníamos curiosidad de pasar por ella, donde termina el camino está mi abuela, sentado allí», concluye el mensaje que fue acompañado con el video de la secuencia en la aplicación.

El mensaje rápidamente fue compartido por otras cuentas que Twitter e incluso otras personas compartieron as imágenes obtenidas en la aplicación de sus seres queridos inmortalizados por Google Maps.

My grandpa passed away a few years ago. We didn’t get to say goodbye to him. Yesterday we found out google maps finally drove through his farm and as we were curious going through it, where the road ends, there is my grandpa, just sitting there. 😭 pic.twitter.com/CbwRTkCKrZ

— yajaira (@yajairalyb) January 7, 2020