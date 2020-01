«La gente de Boca me pide que ganemos la Copa Libertadores», señaló Miguel Ángel Russo

El nuevo director técnico del Xeneize habló en medio de la pretemporada y aseguró que los hinchas le piden lo mismo que en su paso por 2007: la Copa Libertadores.

Miguel Ángel Russo, flamante director técnico de Boca, habló en medio de la pretemporada del Xeneize y se refirió a los objetivos planteados para el 2020, que tienen en la mira principal la Copa Libertadores.

«La gente de Boca te pide la Libertadores. Cuando llegué en 2007 me pedían lo mismo. Me dicen ‘ganá la copa’. Obviamente cuando toque jugar con River también me pedirán que le ganemos. El pasado no me condiciona. Hay una situación que tenemos que resolver que es la Copa Libertadores. El rival será el que nos toque. Puede ser River, un brasileño u otro equipo. Aunque la ganemos todos los años los hinchas te la van a seguir pidiendo», expresó en una entrevista con TN. «Ojalá tenga un jugador como Riquelme en 2007. Pero ese era un muy buen equipo, no era Román solo. Fue el mejor equipo que me tocó dirigir», añadió.

Sobre su relación con Riquelme, nuevo vicepresidente de la institución, contó que «la relación es simple y hablamos de fútbol. Lo importante es la comunicación y lo que pensamos, y coincidimos en muchas cosas. Eso es bueno porque me permite trabajar con libertad y muy tranquilo. También estoy muy cómodo con Ameal», deslizó.

Miguel dijo que habló con Carlos Tévez y que fue «una charla de fútbol y nada más. Es un jugador del club, tiene contrato. Yo dejo que el tiempo haga que nos conozcamos. No sólo con él, con todos. Las relaciones se forman y van avanzando de acuerdo a cómo uno las lleva y diga las cosas en el momento justo y en la intimidad. Lo futbolístico lo voy a hablar con él, que es el primero que lo tiene que saber», aseveró.

«Empezamos a jugar en esta semana, que es bueno, y acomodándonos para el inicio del torneo. Todo lo que juega Boca es importante. En 7 fechas se define la Superliga y estamos a un punto de la punta. Entendemos lo que es Boca y buscaremos lo mejor. Si no jugás bien al fútbol es muy difícil. Es un juego en el que la pelota prevalece. Buscaremos jugar de la mejor manera, tomando los riesgos que tengamos que tomar, sabiendo lo que es Boca. Dependemos de nosotros mismos y de lo que hagamos», concluyó.

(Fuente: TyC Sports)