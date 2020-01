Andresito: continúan los trabajos de descacharrizado contra el Dengue

Andresito es una de las localidades donde hay varios casos confirmados de personas con dengue. Desde el municipio realizaron un intenso operativo de descacharrizado en los domicilios particulares. En muchos casos debieron recurrir a la justicia para ingresar a limpiar los patios. El intendente Bruno Beck lamentó la falta de conciencia del ciudadano.

Bruno Beck. Radio Libertad

“El problema que tenemos es la falta de conciencia del ciudadano”, manifestó Bruno Beck, Intendente de Andresito.

“No es justo que uno tenga que entrar con personal municipal, la policía y bomberos y el dueño del patio se ríe, son cosas que no pueden pasar», se lamentó el jefe comunal al describir las situaciones que debieron atravesar al momento de realizar el trabajo. Asimismo consideró que no es justo que deban entrar todos a limpiar las casas que debería hacerlo el propio vecino.

“La mayoría de los casos no saben realmente cuál es el problema de fondo y por otro lado no nos permitían entrar y resulta que esos vecinos tenían cosas robadas”, contó y continúo diciendo “es una problemática que la vamos a ir solucionando”.



Cabe destacar, que desde el Municipio seguirán con el trabajo de la prevención del Dengue y esperan la colaboración de todos los vecinos. “El dengue vino para quedarse así que hay que trabajar fuertemente, sobre todo en la conciencia de la gente”, comentó.

Por otro lado, jefe comunal Beck se refirió a los pacientes que van y se atienden en Brasil “cuando la gente va al hospital quiere tener resultados enseguida, y cuando no lo tienen enseguida y se sienten mal van al Brasil, esa persona es atendida allá, se le detecta dengue, pero los de la autoridades de salud pública no conocen el caso entonces no hacen los bloqueo correspondiente y ahí empieza la problemática, sobre todo en los casos que los pacientes a las 48 horas se sienten bien y salen a hacer una vida normal, cuando debería estar en su casa”, finalizó el intendente.

AR