De acuerdo a lo que explicó Angel Kuzuka, presidente de la FECEM, la mayoría cerró el año pasado con números en rojo, solo un 40% están al día con EMSA y todas necesitan un aumento de entre un 20 y un 25% en el valor agregado de la distribución (VAD), o descuentos en la compra de energía en ese mismo porcentaje, para poder sostenerse en los próximos meses, donde el gobierno nacional ya definió que no habrá cambios en las tarifas.

Para el también presidente de la Cooperativa de 2 de Mayo, la situación viene de arrastre. “En los últimos tres o cuatro años tuvimos bastantes inconvenientes por el aumento del precio de compra de la energía en la generadora. En Misiones el gobierno trató de mitigar lo más que podía ya que el usuario no estaba en condiciones de pagar más, lo que hizo fue trasladar solamente el costo de la energía, pero no así el valor agregado de la distribución, que es con lo que nos sostenemos las cooperativas para afrontar aumentos salariales y demás gastos operativos”.

En 2019 la devaluación del peso contra el dólar, hizo que se produzca un incremento importante en todos los insumos que en su mayoría están dolarizados, más la actualización salarial que tuvieron que pagar y la inflación.

Por eso afirmó Kuzuka “las cooperativas están en una situación bastante difícil, tratando de cumplir con las obligaciones salariales y tratando de cumplir con EMSA, de hecho hay cooperativas que siguen teniendo deudas con EMSA, porque no llegan a pagar todo, inclusive haciendo los esfuerzos que se pueden, pero no teniendo los ingresos suficientes”.

El presidente de la Federación de Cooperativas de Misiones recordó que si bien el año pasado se lograron algunas pequeñas modificaciones en el VAD, los mismos no alcanzaron ni siquiera para pagar los aumentos salariales. “Desde octubre no se movió el VAD y ahora el gobierno nacional habla de no aumentar tarifas por 180 días, así que veremos que hace la provincia, ya que nosotros venimos dialogando con las autoridades en Misiones, como el nuevo secretario de energía y director de EMSA, y hasta con el Ministro de Hacienda, para ver de qué forma nos pueden dar un auxilio, sino es través de un aumento del VAD, tiene que ser algún descuento en la compra, pero algo debe ser, porque no vamos a poder sostenernos durante seis meses sino”.

Subsidios nacionales

La posibilidad de que el gobierno nacional vuelva a subsidiar algo de la tarifa de luz, o al menos lo haga con las tarifas denominadas sociales, es visto con buenos ojos por parte del Presidente de la FECEM, ya que por ejemplo en el caso de la tarifa social, hoy la provincia se está haciendo, y si la paga Nación, podría ser un ahorro que se vuelque a las distribuidoras del interior.

Perdidas en las cooperativas.

“Este año nos tocó hacer el balance con ajustes por inflación, entonces los números finales se distorsionan un poco, porque al ajustar las amortizaciones, hacen que el balance no tire la realidad de todas las cooperativas. Nosotros en el balance operativo que hacemos nos da pérdidas a todas, esto es porque el costo de compra nos significa a cada una entre el 70 y 80%, y nos queda con entre el 25% y 30% solo para hacer frente a todos lo demás costos como combustibles, salarios, y otros gastos de insumos eléctricos. No nos alcanza, nos faltan más de 20% para poder equilibrar”.

Kuzuka explicó igualmente que no todas las cooperativas están endeudadas con EMSA, ya que un 40% están al día, pero “llegando con lo justo para pagar sus boletas”. Por otra parte dijo que con los otros servicios que brindan pasa algo similar, por ejemplo el gas que también está regulado y genera pérdidas, o la tv por cable que no está regulada, pero se encuentra en un contexto similar a todos los rubros que en los últimos años tuvieron inconvenientes, finalizó.

Angel Kuzuka .-Radio Libertad

GP