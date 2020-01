Atlético de Madrid-Real Madrid, por la final de la Supercopa de España: horario, TV y formaciones

Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentarán este domingo (a las 15 de la Argentina, DirecTV Sports.), en la primera final de la Supercopa de España que por primera vez no jugarán ni el campeón de Liga ni el ganador de la Copa del Rey, tras las eliminaciones de los respectivos vencedores, Barcelona y Valencia.

Desde su creación en 1982, el trofeo se disputaba entre los ganadores de la Copa del Rey y de la Liga, permitiéndose que el subcampeón de Copa ocupara el lugar del campeón si un mismo equipo ganaba Liga y Copa. Pero la modificación del formato para convertir el trofeo en un cuadrangular, con campeón y subcampeón de la Liga y finalistas de la Copa del Rey hará que la Supercopa termine en manos de un equipo que no ha ganado ninguno de los dos torneos que dan acceso al mismo. El trofeo tradicionalmente se disputaba en verano, pero con su traslado a Arabia por tres temporadas, pasó a jugarse a principios de enero, revitalizando así una Supercopa que languidecía.

De esta manera, no jugarán la final en el estadio King Abdullah, ni Barcelona, campeón de la pasada Liga, ni el Valencia, ganador de la Copa del Rey. El club catalán, vigente campeón de la Supercopa, cayó el jueves por 3-2 ante Atlético de Madrid (subcampeón de Liga), mientras que el conjunto ‘che’ perdió por 3-1 con Real Madrid, que entró en esta nueva modalidad de Supercopa como el semifinalista de Copa del Rey con mejor historial.

En la previa del partido hablaron ambos entrenadores: Zinedine Zidane, de Real Madrid, y el argentino Diego Simeone, de Atlético.

Simeone: «Enfrentarnos al Real Madrid nos hace mejores»

«Seguimos en el mismo lugar de crecimiento, de mejora, de que nuestros futbolistas más jóvenes tomen experiencia», dijo Simeone en la conferencia de prensa previa a la final de la Supercopa.

En un año de transición para el equipo rojiblanco, tras la salida de varias de sus figuras de los últimos años, Simeone se mostró convencido de que «enfrentarnos a rivales como el Real Madrid nos ayuda a hacernos mejores». El técnico, que lleva un récord de ocho años al frente del equipo rojiblanco aseguró que su secreto es creer en su plantel. «Han venido jóvenes a los que se les ve ganas de mejorar y eso me ilusiona, me potencia. Mi energía son mis jugadores y cuando los veo bien a ellos, no le tengo miedo a nada», afirmó el técnico colchonero.

Al igual que su colega del Real Madrid, Zinedine Zidane, quien se considera mejor entrenador que en su primera etapa en el equipo blanco, Simeone también cree haber crecido como director técnico. «Obviamente, somos mejores con los años. Todas las experiencias acumuladas con los años, si las desarrollamos en la vida, somos mejores. Me considero haber crecido tanto en lo deportivo como en la vida, y no creo que haya una relación separada de la vida y el fútbol», aseguró.

Tras remontar de manera épica para ganar 3-2 al Barcelona en la semifinal, de cara a la final, Simeone espera un Real Madrid fuerte «por la jerarquía de sus futbolistas, con un entrenador absolutamente ganador, que transmite la sensación de que tiene que ganar y que gana».

Zidane: «Me veo mejor entrenador»

«La verdad es que sí, me veo mejor, me veo bien, me veo progresando», respondió Zidane a la pregunta de si se ve mejor técnico que el que ganó tres Champions League seguidas.

«Aprendemos de las situaciones, de la gente y yo escucho mucho porque hay gente muy válida conmigo. Eso hace que progrese como entrenador, como persona y ese es siempre mi objetivo», añadió Zidane, que cerca de un año después de volver a hacerse cargo del Real Madrid tiene la oportunidad de ganar otro título.

Consultado acerca de cómo ha logrado recuperar un equipo que la pasada temporada vivió una campaña negra, Zidane se limitó a afirmar que con «trabajo, cada día y con paciencia», tras precisar que el equipo no cambió mucho, pero él sí.

«Tengo una plantilla muy buena, el 80 por ciento no ha cambiado (respecto a los jugadores que dejó cuando abandonó el club), pero el 20 por ciento sí y lo que queremos es dar otra vez una alegría a la afición y trabajamos para eso», dijo.»Nos preparamos para eso, es la ley de este club, es un club grande y los jugadores viven para jugar este tipo de partidos», aseguró Zidane. «Es un partido importante porque detrás hay un trofeo», añadió, antes de elogiar al Atlético. «Es un equipo muy fuerte siempre, defiende muy bien y también ataca muy bien. Sabemos el partido que nos va a tocar», afirmó.

Probables formaciones

Real Madrid: Thibaut Courtois; Daniel Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos y Marcelo; Federico Valverde, Casemiro, Toni Kroos e Isco; Rodrygo y Luka Jovic. Entrenador: Zinedine Zidane.

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Kieran Trippier, Felipe, José María Giménez y Renan Lodi; Ángel Correa, Thomas Partey, Héctor Herrera y Saúl; Joao Félix y Álvaro Morata. Entrenador: Diego Simeone.

Árbitro: José María Sánchez Martínez.

Estadio: King Abdullah.

Horario: 15

TV: DirecTV Sports.

(LaNación)