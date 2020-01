Salieron a pasear en bicicleta y se encontraron con «La llorona»: “Algo malo nos quiso espantar”

Un grupo de jóvenes experimentó una supuesta aparición paranormal. «¡Nos quiso espantar!», aseguraron.

Un grupo de jóvenes oriundos de Salta vivió una experiencia «paranormal». De acuerdo con su relato, se toparon con uno de los fenómenos más escalofriantes: La Llorona.

Los chicos habían decidido salir a andar en bicicleta por los cerros de Rosario de la Frontera. En un momento determinado se pusieron a descansar y ocurrió lo impensado: gritos invadieron la escena y temieron lo peor, al desconocer el origen.



«Estábamos tomando un descanso para continuar el trayecto, cuando de repente un grito extraño como de criatura herida, o mujer en pena, nos asustó, por lo que decidimos volver a casa», aseguraron los jóvenes, sorprendidos por la supuesta «Llorona».

«De los nervios nos perdimos en el monte, esta entidad no paraba de gritar y seguirnos. No fue un animal, estamos seguros. ¡Algo malo nos quiso espantar! Anteriormente habíamos escuchado historias parecidas, de una supuesta mujer que aparecía llorando en esos lugares, pero no creíamos. Sabemos que esa zona encierra muchos misterios paranormales y no es conveniente volver de noche», expresaron.

El video fue publicado por Paranormal Salta, una página de Facebook con más de 8 mil fanáticos. En los comentarios, algunos usuarios aseguraron haber experimentado situaciones parecidas.

Fuente: Los Andes