Hoy se baila en La Aventura: #verano a pleno con la mejor música a la orilla del Río Paraná

Desde este sábado y durante seis fines de semanas consecutivos la ciudad capital tendrá la oportunidad de bailar sobre la orilla del rio Paraná. Adquirí tus entradas en Compras Misiones.

Se terminaron los fines de semanas de aburrimiento para quienes no se pudieron ir de vacaciones. La productora de eventos 2Mgroup se encargará de ponerle ritmo a todos los fines de semana de enero y febrero en el complejo La Aventura. Bajo el nombre de “Parador Aventura” se realizarán fiestas en formato “sunset” para quienes gusta de disfrutar de música urbana, electrónica, aire libre, gastronomía y mucha diversión en formato bits.

Con una line up de lujo e internacional ya están confirmados los Djs que estarán participando de esta aventura. Este domingo llega desde Italia Stefano Noferini, a la lista de las ediciones siguientes se le suman nombres como Roberto Ceratti, Muter, dos amigos fieles de la BPM Club: Victoria Engel, Festa Bros, el gran cierre del ciclo estará a cargo del djs inglés Nick Warren.

Según cuenta el creador y el impulsor de esta iniciativa, Flavio Bogado la idea nace a través de la repercusión que tuvieron las últimas dos fiestas del BPM Club río. Lo que se generó en estos encuentros nos dieron luz verde para poder crear una alternativa nueva para el público cautivo y para quienes deseen experimentar un evento sobre la orilla del Paraná.

Cada encuentro se podría decir que tiene un concepto diferente. La grilla esta armada para que esto suceda de tal manera. No solo participarán los djs que vienen como invitados, sino que también generamos este espacio para que nuestros artistas y sobre todo los de la nueva generación tengan la oportunidad de poder mostrar lo que vienen haciendo, aseguró el dj y productor de eventos Bogado.

A comparación de los eventos que se venimos realizando en este espacio, para esta nueva puesta decidimos invitar a que vengan a disfrutar desde temprano, horas antes de la puesta del sol hasta entrada la media noche, es por eso el concepto “Sunset”. Tenemos la intención de lograr que el público disfrute del lugar, del atardecer acompañado de un espacio que satisfaga todas sus necesidades de ocio.

Una escena que no deja de crecer

La escena electrónica no es novedad en nuestra provincia, es un movimiento que se viene gestando hace varias décadas atrás y que siempre tuvo como epicentro a Posadas como punto de encuentro para quienes gustan de bailar bajo el swing de las consolas. Por suerte de quienes apuestan a llevar a cabo este tipo de eventos, durante los últimos años el espectro de público se fue agrandando paulatinamente. Sin dudas, la punta del carretel se debe a la ya conocida e instaurada “Live” uno de los primeros festivales de música electrónica que esta región supo concebir. Justamente a fines del año pasado este festival cumplió nada más y nada menos que 19 ediciones con un total de 12 horas de música, más de 30 artistas, 4 pistas, bandas en vivo (Trap, hip hop, reggae, electrorock.

A menor escala pero con la misma prolijidad de producción, el pasado 28 de diciembre otros de los sellos de la productora 2Mgroup la “BPM Club” decidió despedir el año a la vera del río con la puesta más grande del ciclo en la “Closing party” con la actuación del Dj Jay de Lys. Como dato no menor y para tener en cuenta para entender que está sucediendo en esta escena, según nos confirmó la organización en este último encuentro del club, fue la primera vez en la historia de todas las fiestas organizadas por la productora en la cual se agotaron las entradas.

Este dato no solo deja entrever que la movida electrónica creció en nuestra provincia, sino que también hay otros factores que intervienen en el asunto. Uno de ellos es el espacio, por su infraestructura, el complejo La Aventura es un espacio ideal para realizar eventos al aire libre. Es el equilibrio perfecto entre la naturaleza y el río Paraná. A esto se le suma la puesta en escena, la escenografía, la decoración, los mapping, las pantallas Leds por donde alcance la vista y el agregado de una oferta gastronómica que va desde cerveza tirada, hamburguesa gourmet hasta jugos frutales naturales. Este combo más un line up de excelencia, hace que cada vez que la música electrónica programe una fecha no solo convoque a los de siempre, ahora los de siempre, somos todos.

Line up

Lugar: La Aventura

Open doors: 18:00 horas

12/01: Stefano Noferini (Italia)

19/01: Roberto Ceratti (Mar del Plata)

26/01: Victoria Engel

02/02: Muter (Bs. As.)

09/02: Festa Bros (Bs. As.)

16/02: Nick Warren (Inglaterra)



CP