Impactante video: esto es lo que sucede cuando una cobra se traga una botella de plástico

El Servicio Forestal de la India encontró una cobra que se había tragado una botella de plástico y estaba atorada en la mitad de su cuerpo. El video que compartieron en Twitter genera todo tipo de comentarios pero sobre todo, nos da una idea del daño que el hombre le hace a la vida salvaje.

El ser humano y la contaminación. Esa es la principal causa de todos los males por los que atraviesa la naturaleza y sobre todo la especie animal, que está viviendo situaciones para las cuales no está preparada. Este video nos muestra algo que se repite a cada segundo en nuestro planeta.

En las imágenes se puede ver cómo se retuerce una cobra después de haberse tragado una botella de plástico. Un funcionario del servicio forestal intentó socorrer inicialmente al animal manteniendo distancia debido a que la mordedura de esta cobra es letal.

When it comes to #plastic there is nothing called as throwing away. See how single use plastic like bottles effecting the wildlife & other species. Video may disturb you. pic.twitter.com/swnxAjbyCx

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) January 10, 2020