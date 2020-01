El segundo de Lanziani pegó el portazo ventilando «enfrentamientos» en Energía

Dos días después de haber sido designado oficialmente como subsecretario administrativo, Maximiliano Galli renunció a la Secretaría de Energía que conduce el misionero Sergio Lanziani revelando una trama de “enfrentamientos” internos.

“Como sabrán, y si no, se enteran por esta nota, hoy presento mi renuncia al cargo”, comienza el mensaje de Galli que llegó por correo electrónico con el título “Despedida”.

“Ojalá puedan superarse diferencias personales y enfrentamientos, desde adentro y hacia afuera; y que todos puedan tener la oportunidad de demostrar lo que pueden aportar y más aún, puedan ser debidamente reconocidos por eso”, detalla la misiva electrónica.

Galli, contador de la UCA con un postgrado en Finanzas en la Universidad Torcuato Di Tella y con nueve años como director de PricewaterhouseCoopers, no dio más detalles sobre los “enfrentamientos”.

Sin embargo, la polémica golpea de lleno al misionero Lanziani, quien hasta el momento parece estar “con poco poder” en el cargo. Según el diario digital Infobae

“Hoy, los empoderados para hablar de Energía son Kulfas y Nielsen, con ellos hablan los gobernadores de la provincias petroleras. Si tiene que pasar por el despacho de Lanziani, pasan, pero sólo por un tema institucional”.

Matías Kulfas es el ministro de Producción, jefe directo de Lanziani y es quien recibió al gobernador misionero Oscar Herrera Ahuad el martes. En tanto, Guillermo Nielsen es presidente de YPF y fue quien llevó la voz de mando en la gira por Estados Unidos cuando fueron a buscar inversiones energéticas junto a un Lanziani que estuvo en segundo plano.

Sobre la salida de Galli, una fuente de Energía dijo a Infobae que “es amigo del secretario, pero no se pusieron de acuerdo con la organización administrativa. No estaba vinculado a la política energética, tiene que ver con un tema administrativo. Su salida no es por ninguna interna, no las hay”.

“No hay plan para un sector técnico, pasaron 5 meses desde las PASO y había tiempo para armar equipo. Hay internas entre el PJ, el Instituto Patrio y el Grupo Callao. Kulfas puso a Esteban Kiper como gerente general de Cammesa y a Juan José Carbajales como subsecretario de Hidrocarburos. El resto está a la deriva, es muy difícil”, aseguró otra fuente.

Lanziani tampoco dejó muy buenos recuerdos en su paso por la Secretaría de Energía de Misiones, donde dejó un tendal de proyectos inconclusos, rompió relaciones con quienes lo ayudaron y “convirtió el organismo en un Comité del kirchnerismo”, dicen los que conocen sus pasos.

(Fuente: Infobae)