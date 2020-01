Eldorado: ex trabajadores de Dass manifestaron preocupación por el fondo de desempleo ampliado que no están percibiendo

En una reunión que mantuvieron este miércoles los ex trabajadores de Dass con el intendente Fabio Martínez, los mismos explicaron que había un compromiso de que se les iba a tramitar el fondo de desempleo ampliado pero expresaron que la gestión no está avanzando adecuadamente, y actualmente no están cobrando nada.

Unos 30 ex trabajadores de la fábrica de zapatillas Dass de Eldorado, llegaron al municipio este miércoles, solicitando audiencia con el intendente Fabio Martínez, aduciendo que representan a los 303 trabajadores que fueron despedidos el año pasado.

El jefe comunal los hizo pasar a su despacho, y acompañado por el asesor jurídico del municipio y el secretario de gobierno, escucharon el planteo de los ex empleados de Dass.

En la oportunidad, los trabajadores manifestaron sus inquietudes y preocupación con respecto al fondo de desempleo ampliado que no están percibiendo.

Detallaron que había un compromiso de que se les iba a tramitar el fondo de desempleo ampliado pero explicaron que la gestión no está avanzando adecuadamente, y actualmente no están cobrando nada. Aunque aparentemente la nota se presentó en el Ministerio de Trabajo de la Nación.

Al respecto Fabio Martínez sostuvo que «nosotros vamos a averiguar qué es lo que se puede hacer en este sentido, veremos todas las vías posibles para saber qué es lo que sucedió y cuál es la solución más inmediata que se le puede dar a los trabajadores».

Y agregó que para tal fin se volverán a reunir con los trabajadores y los delegados de Uticra, y además solicitarán respuestas al Ministerio de Trabajo de la Nación.

P.P.B.