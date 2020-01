Globo de Oro 2020: las producciones de Netflix se presentan como las más nominadas

Muy reñida está también la categoría de Mejor Actor de reparto encabezada por Tom Hanks por A Beautiful Day in the Neighborhood, que compite junto con Anthony Hopkins por su papel de Benedicto XVI en The Two Popes, Al Pacino y Joe Pesci por The Irishman y Brad Pitt por su papel de doble en Once Upon a Time in… Hollywood.

A las mencionadas, Parasite y Dolor y gloria, se unen las francesas Les miserables y Portrait of a Lady on Fire y la canadiense The Farewell en la categoría de Mejor película extranjera. En tanto, las cinco películas animadas nominadas han sido, Frozen 2, Toy Story 4, How to Train Your Dragon 3, The Missing Link y The Lion King.

En el año de mayor producción y diversidad de ficciones en la historia de la televisión, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood confirmó la hegemonía de Netflix en la pantalla chica que ha recibido 17 nominaciones para dramas como Unbelievable y The Crown que suman cuatro respectivamente, mientras que las comedia The Kominksi Method se lleva tres y The Politician consigue dos, al tiempo que Sacha Cohen Baron (The Spy) y Christina Applegate (Dead to Me) completan la terna, como Mejor actor en película para televisión y Mejor actriz en serie de comedia, respectivamente.