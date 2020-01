“Estremecedor: el intendente de San Pedro relató lo que sucedió en el accidente en el que perdió la vida Marilú Leverberg”

El intendente de San Pedro Miguel Dos Santos llegó al lugar del siniestro aproximadamente a los 15 minutos de ocurrido, y asistió junto con médicos y bomberos a las víctimas. Contó que el tramo de la Ruta 14 donde pasó, es una recta, donde de golpe se termina el asfalto y se continúa por un camino terrado, que posee desniveles parecidos a lomos de burro, y que al pasar por el primero de ellos, la camioneta se despistó y volcó.

En declaraciones a Radio Libertad 93.7 FM de Posadas, el jefe comunal fue avisado del hecho por el propietario de la estación de servicios frente a la cual pasó el accidente fatal en el que perdió la vida la secretaria general de UDPM. Él fue entonces quien solicitó asistencia a la Policía, Bomberos y ambulancia. Cuando llegó al sitio, unos 15 minutos después, comenzó a asistirlos, sin saber aún que una de las accidentadas era Marilú.

“Cuando llego, ayudé a asistir a las personas, me acerqué a asistir primero a Marilú sin saber que era ella y a la otra herida, no la reconocí (a la secretaria de UDPM), recién cuando hablé con su marido Enzo (que estaba consciente) supe que era ella, y entonces como era la más grave fui de vuelta a asistirla. Y rápidamente avisamos al gobernador y otras autoridades de la provincia. Organicé todos los traslados, en la emergencia llevamos sobre las tablas de rescate de los bomberos a la hija de Marilú y a la otra chica (Fany Ruloff) en la camioneta de la Policía, y a Marilú que estaba más golpeada, la enviamos en la ambulancia. A Enzo que estaba mejor que los otros, lo llevé al hospital en mi camioneta” relató el intendente.

Dos Santos explicó en el lugar donde todo pasó, en Cruce Caballero, es donde comienza el tramo de tres kilómetros que todavía falta asfaltar de la ruta nacional 14, y que habría sucedido según el mismo conductor del vehículo le dijo, “en un descuido”.

Los accidentados viajaban desde Bernardo de Irigoyen hacia San Pedro, e ingresaron “fuerte”, en una zona donde “termina de golpe el asfalto, y empieza el camino terrado, y la pendiente no permite ver el camino de tierra. Allí hay tres lomitos de burro que se formaron con el mismo desnivel del camino. Cuando baja (el vehículo) del asfalto, agarra el primer desnivel parecido a un lomo de burro y eso lo hizo perder el control y despistar, es una parte de la ruta donde muchos conductores vienen bastante fuerte. Es un lugar donde es todo recto, sin curvas. Yo hablé con Enzo (el conductor) y él me dijo que fue un descuido en un segundo. Es algo que le puede pasar a cualquiera, así como ese accidente ya pasaron tres o cuatro anteriormente, pero este el primero donde hay fallecidos” afirmó el alcalde de San Pedro.

A su parecer, y aclarando no contar con la información certera, ni las pericias correspondientes, por lo menos algunas de las víctimas viajaban sin cinturón de seguridad, “por la manera en que fueron despedidas del auto. La chica (Fanny Rulof) creo que fue la primera en salir despedida por el vidrio trasero del vehículo, luego Marilú, porque quedó más cerca de la camioneta”.

Dos Santos agregó que ante este tipo de hechos, todos debemos tomar conciencia, ya que “muchas veces uno piensa que porque va cerca, no es necesario el cinturón de seguridad. Debemos respetar las normas de seguridad, como por ejemplo no hablar por teléfono cuando se conduce”.

El intendente agradeció a todos los que colaboraron de alguna forma en la asistencia de los heridos y el cuidado de sus pertenencias. “Hubo dos muchachos que no se ni sus nombres, pero me ayudaron a trasladar en la camioneta hasta el hospital a las víctimas. También a los vecinos y empleados municipales que cuidaron las cosas de los accidentados. Y a la Policía, Bomberos y médicos de San Pedro y del Samic Eldorado. Se hizo lo que se pudo, y lamentablemente no pudimos salvarla a ella. Todo fue muy rápido y un trabajo en conjunto para asistirlos”.

Medidas para evitar que vuelva a pasar

Dos Santos manifestó que luego del hecho tomarán algunas medidas en el lugar, para tratar de minimizar las posibilidades de que vuelva a ocurrir, tanto ahí como en la zona del Paraje Siete Estrellas.

“Estamos trabajando con cartelería y en la ruta 14 muchas veces pusimos conos o carteles y la gente los saca o los rompe. Así que vamos a hablar con Vialidad Nacional para hacer señalización un poco más segura, que no se pueda vandalizar. Y hay que trabajar en este tema bastante rápido, porque hemos perdido a una gran amiga como persona y como política como era Marilú y así como ella perdemos muchos amigos en accidentes. Por eso mañana vamos tomar medidas junto con la Policía”.

La continuidad del asfalto en la ruta nacional 14 en Cruce Caballero, está casi frenada desde hace años, primero por vecinos que no querían que la ruta pase por el medio de la localidad, y luego porque al definir una nueva traza, hay vecinos que no permiten el paso por sus tierras.

“Se está negociando con cada uno de ellos, pero falta un propietario de una chacra por acordar, para que continúe la ruta” cerró el intendente.

GP