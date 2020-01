Daniel Durán, de Selva SRL: «Los principales desafíos de la economía en 2020 serán la inflación y las altas tasas de interés que no te permiten obtener créditos para reinversión”

Para el empresario forestal de Eldorado, la construcción de viviendas -principalmente de madera-; la obra pública y la privada con créditos para construir a plazos y tasas razonables, reactivarán sin ninguna duda al sector. “Pero si no bajamos el gasto público, sino no bajamos los costos de litigiosidad en el trabajo, sino logramos normalizar las relaciones sindicales, no detenemos los piquetes, y no damos seguridad jurídica, etcétera, la crisis continuará”, respondió a Visión Misionera respecto al escenario para la provincia en los próximos meses del nuevo 2020.

Daniel Durán, productor y empresario de Servicios Forestales, explicó que este será un año “difícil” para la recuperación de las actividades de su empresa. “Independientemente de la situación económica nacional, estamos en un contexto de desequilibrio entre la oferta de rollizos (en exceso) y la demanda (disminuida) por parte de la industria, y eso hace que los precios de los mismos nunca hayan estado tan bajos. Si sumamos a la situación nacional y provincial, todo se potencia negativamente. Creo que la actividad forestal primaria padecerá aún bastantes años esta situación de desequilibrio, por más que la industria se recupere”, proyecto el empresario.

Consideró que los principales desafíos para enfrentar en 2020 serán “la inflación y las altas tasas de interés que no te permiten obtener créditos para reinversión”.

Durán sostuvo que “el círculo vicioso argentino de devaluación tras devaluación, sin reducción del déficit fiscal, es un combo que nos está dejando fuera del mundo desarrollado. Los políticos siguen mirando solamente su bolsillo y no están dando respuesta a los reclamos de la sociedad”, cuestionó el empresario forestal.

