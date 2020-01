Trump lanzó una advertencia a Irán: «Si atacan EEUU, hay 52 lugares en la mira»

El mandatario dijo que no iba a soportar más amenazas y crece la tensión tras la muerte de Soleimani. Prometió un contragolpe «rápido y fuerte» si reciben algún ataque.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que tiene identificados 52 objetivos de Irán para responder «muy rápido» y «muy fuerte» a las eventuales represalias de Teherán por la muerte en un ataque estadounidense del poderoso comandante iraní Qasem Soleimaní.

Iran is talking very boldly about targeting certain USA assets as revenge for our ridding the world of their terrorist leader who had just killed an American, & badly wounded many others, not to mention all of the people he had killed over his lifetime, including recently….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020