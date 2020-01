Copa ATP: la Argentina debutó con una victoria en Sydney frente a Polonia

Argentina arrancó con victoria la Copa ATP contra Polonia. La llave del triunfo la consiguió la pareja formada por Máximo González y Andrés Molteni tras ganar en dos sets a Kubot-Hurkacz.

El circuito 2020 del tenis ya está en marcha, con un formato que apunta a la novedad y al futuro. El tour masculino empezó la temporada con la Copa ATP, que se desarrolla hasta al 12 de enero, en tres ciudades australianas (Perth, Sydney y Brisbane), integrada por 24 países, una bolsa de premios de 15 millones de dólares y un máximo de 750 puntos individuales para el ranking. Y para la Argentina, el estreno fue con victoria: en Sydney, derrotó por 2-1 con Polonia en el encuentro inaugural del Grupo E.

En el primer encuentro de la serie, Guido Pella superó a Kamil Majchrzak por 6-2, 2-6 y 6-2. «Hace mucho calor y cuesta arrancar, y sentí el rigor de la competencia de nuevo. Pero pude adaptarme otra vez y ganar el partido. Hay un microclima (en el estadio) que no te deja respirar bien, se me hizo complicado», aceptó Pella en declaraciones a ESPN luego de su victoria sobre el 101° del ranking.

Pella pulls off the three set win in #Sydney to earn 🇦🇷 #TeamArgentina the first point of the day. #ATPCup pic.twitter.com/sWWgMGguSt



En el segundo partido del día, Diego Schwartzman perdió sorpresivamente con Hubert Hurkacz por 4-6, 6-2 y 6-3, en un cotejo en el que el principal singlista argentino pareció verse afectado por el intenso calor, con un rendimiento que fue claramente de mayor a menor, mientras que el polaco, 37° del ranking mundial, se mostró muy consistente durante todo el encuentro y jugó mejor en los momentos decisivos. Una curiosidad: en varios descansos, cada jugador -y el capitán- pudieron seguir las estadísticas en vivo del partido a través de monitores en pleno campo de juego.

La llave del triunfo la consiguió el dobles: Máximo González y Andrés Molteni, dos especialistas en el duelo de parejas, derrotaron a Hurkacz y a Lukasz Kubot por 6-2 y 6-4. Así, el primer cotejo quedó en manos del equipo argentino, al que le esperan otros dos encuentros de carácter complejo.

🇦🇷 #TeamArgentina with the deft touch on the lob. 👌

🇦🇷 #TeamArgentina lead by a set and 2-1, the winner of this match claims the tie.#ATPCup | #Sydney pic.twitter.com/DY35BK8diV

— ATPCup (@ATPCup) January 4, 2020