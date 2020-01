La verdadera historia del conductor alcoholizado que se viralizó luego de una entrevista en televisión

Un control policial le retuvo el auto justo cuando los periodistas estaban a su lado. Él a pesar de negarse tuvo que dar la entrevista.

Lo que parecía una nota de color terminó en uno de los momentos más bizarros de la TV: un notero de Crónica entrevista a un conductor que le dio positivo el test de alcoholemia y, dicho conductor, comienza a hacer declaraciones tan estrambóticas como “Me drogué toda la noche” o “Estoy tan perdido que no me acuerdo ni que tomé”.

Las imágenes se viralizaron rápidamente y en las redes sociales comenzó a flotar la duda de si se trató de una burla hacia el periodista o si dicho conductor estaba realmente bajo efectos de narcóticos. Sin embargo el protagonista de la entrevista aclaró lo sucedido a Infobae.

primer día del 2020 y ya tenemos el mejor video del año pic.twitter.com/Qc2L3pIh8g — Palito (@_xmilianx) January 1, 2020





Se trata de Flavio, un comerciante de 48 años y que vive en San Telmo, Buenos Aires. Según contó al medio porteño, efectivamente le retuvieron el vehículo por conducir con 1,40 gramos de alcohol en sangre; pero otro test que le practicaron en el lugar para detectar consumo de drogas le dio negativo.

Según el propio Flavio, en ese momento aparecieron los trabajadores de Crónica para realizar una nota pero él rechazó la posibilidad, sin embargo ocurrió lo contrario: “El tipo me sacó en vivo igual y la verdad que le dije cualquier cosa y fui irónico porque estaba mal y me sacó a pesar de mi negativa”.

“Le tomé el pelo en todo momento pero a la gente de tránsito nunca les falté el respeto ni les cuestioné su trabajo, solo lo hice con el notero. Y la nota está editada porque también hable con los del piso y también les tome el pelo y no lo pasaron eso”, detalló.

Flavio explicó cómo fue la secuencia de acontecimientos hasta el momento de la entrevista: “Esa mañana venía de enterrar a mi tío, que era como un padre para mí, en el cementerio de Lanús. Alrededor del mediodía tomé dos o tres copas de champagne para brindar, esa es la realidad. Acababa de dejar a mis hijos en lo de su madre, y después de que me dicen que me secuestran el auto por alcohol en sangre me hicieron otro test de drogas. Tenía que tener una pipeta en la boca como cinco minutos y después otros diez para esperar el resultado”.

“No maltraté a nadie ni me negué a nada, sólo venía de hacer las compras para pasar fin de año con mi hijo”, concluyó. Por la falta se le iniciará una causa en la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas porteña y deberá responder ante la Justica con multa o tareas comunitarias.

Fuente: Los Andes