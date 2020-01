San Javier: el presidente de la Cooperativa de Agua atribuyó los cortes del servicio a los vecinos que cargan las pelopinchos

Ariel Olivera dijo que el problema se presenta en la zona del centro de la ciudad y responsabilizó a los usuarios por el uso desmedido del vital líquido y por no colocar tanques de reserva en sus propiedades. “No hay un cuidado del agua en verano, se ocupa mucho para lavar veredas y los cambios de agua en las piletas pelopincho”, lamentó.

Ariel Olivera. Radio Libertad

El presidente de la Cooperativa de Agua de la localidad de San Javier, Ariel Olivera, responsabilizó a los vecinos del centro por la falta del servicio y señaló que a pesar de las altas temperaturas, no hay un cuidado del líquido. Así respondió a los que impulsan una declaración de Emergencia Hídrica para el municipio. “Acá en San Javier no hay un cuidado del agua en verano, se ocupa mucho para lavar veredas y los cambios de agua en las piletas pelopincho y eso nos trae muchos problemas porque veces están cargando las piletas en el mismo momento y con la bajada de las napas de agua por la falta de lluvias, nos ocasiona problemas en la hora pico”, explicó el funcionario.

Olvira negó que el problema afecte a todos los barrios del pueblo y aseguró que los inconvenientes se presentan únicamente en el centro. “Estamos teniendo problemas con la distribución de agua pero solo en el centro, no ten todo el pueblo. Las zonas de los barrios más alejados tienen todas sus perforaciones y están trabajando normalmente. Los pozos que alimentan el centro han disminuido su caudal porque las lluvias durante el invierno ya habíamos notado que no eran suficiente y el consumo”, agregó y reconoció que diariamente se corta el servicio entre seis y ocho horas para permitir recuperar el nivel necesario en la planta potabilizadora.

“Por ahí en algunas zonas no llega la presión suficiente en la hora pico porque hay algunas construcciones que se hicieron, por ejemplo edificios de dos pisos con 10 departamentos y tienen una sola entrada. Nosotros ya les dijimos que tienen que tener varias entradas porque una sola no va alimentar a 12 departamentos. Otro problema que tenemos es que mucha gente en el centro no tiene tanque y entonces cuando cortamos automáticamente quedan sin agua”, describió Olivera y volvió a cuestionar a los usuarios. “Es una cuestión de costumbre nada más porque muchos tienen los recursos económicos para comprar tanques”, sostuvo.

Olivera afirmó que en el pasado eran 800 las conexiones a la red de agua y que eran suficientes pero que en la actualidad, con la apertura de nuevos barrios, hay más de 3 mil usuarios conectados que pagan por lo que consumen pero con los primeros seis metros cúbicos como consumo mínimo. “No hay mucha diferencia si gastan los seis metros cúbicos o 30”, lamentó.

Además recordó que la localidad cuenta con una planta potabilizadora una toma de extracción ubicada sobre el río Uruguay que nunca fue utilizada porque fue construida cerca de dos salidas cloacales por lo que los vecinos tenían miedo de beber agua contaminada con materia fecal. “Ahora hace más de tres años que estamos presentando proyectos para volverla operativa nuevamente”, señaló.

SGF