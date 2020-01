Los espectáculos que se vienen en el 2020: vuelven los Backstreet Boys, Kiss, rock y trap en Cosquín y los Guns en el Lollapalooza

Si se habla de innovación, ahí llega el Lollapalooza, el festival que año a año cambia y se reinventa. La edición 2020 se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de marzo, nuevamente en el Hipódromo de San Isidro. La marca atrae de por sí un público fiel que va detrás de la experiencia Lollapalooza, pero este año se suma un condimento súper popular del rock hecho en el siglo XX: Guns N’ Roses cierra la jornada del domingo 29. Ese día también tendrá su momento estelar Lana del Rey (que ya estuvo el año pasado), después del retorno pop de Mika, y de las actuaciones de James Blake, Cage The Elefant, The Lumineers y Pabllo Vittar, entre muchos otros. También estarán The Strokes y Gwen Stefani (el sábado 28) y Travis Scott y Martin Garrix (el viernes 27), además de Duki, Wos, Los Fabulosos Cadillacs, Él Mató Un Policía Motorizado y Litto Nebbia, entre otros talentos locales.