Fútbol: los cuatro impactantes récords que Lionel Messi puede conseguir en 2020

“Por un lado, me gustaba tener cinco Balones de Oro y ser el único. Cuando Cristiano Ronaldo me igualó, admito que me dolió un poco, ya no estaba solo en la cima”. La confesión de Lionel Messi tras ganar su sexto Balón de Oro en 2019 habla de su nivel de competitividad. Hoy lidera la tabla de futbolistas con más trofeos al mejor jugador del mundo (el año pasado también ganó The Best), pero el receso por las Fiestas lo tiene en buena posición para ir por más. ¿Estirará su supremacía con un séptimo Balón de Oro?.

Otras marcas que puede romper