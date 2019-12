Puerto Rico: la abuela que se defendió de un delincuente que amenazó con violarla, fue dada de alta

Lo de Nora Aguilera de 74 años fue un acto de absoluta valentía. El sábado por la noche un delincuente rompió puertas, la hirió y amenazó con violarla mientras estaba sola en la casa. La abuela se defendió como una guerrera, le pegó con una pata de cabra, le tiró una plantera y hasta un tacho de lavandina, escribió a su nieto quien llegó a la casa mientras la abuela todavía no salía del shock que le provocó evitar que el ladrón ingrese a su casa. Con hematomas y algunos puntos, este lunes la abuela ya está en su casa donde despedirá el año viejo y recibirá el nuevo sana y salva.

Eduardo. Red Ciudadana.

Eduardo, nieto de Nora Aguilera de 74 años, relató cómo vivió el fin de semana el ataque a su abuela cuando un hombre intentó ingresar al domicilio mientras ella se encontraba sola. El joven dijo que recibió un mensaje de Nora a las 20:49 del sábado a la noche cuando él se encontraba en la Estación de Servicio, le pedía que llame a la Policía. “Llamé a la policía y vine a mi casa, cuando llegué me encontré con dos puerta rotas y mi abuela toda ensangrentada”, comenzó su relato.

Contó que su abuela le detalló que alrededor de las 20:30 escuchó un ruido y salió, no vio nada excepto una moto estacionada enfrente. “Entonces ella se encierra en casa y en cuestión de segundos escucha un ladrillazo que vuela por una de las puertas, ella se asoma a ver. El hombre forcejea para romper una rejilla de la puerta y cuando logra romperla le corta el pómulo a mi abuela”, narró y dijo que esa es la sangre que se ve en las imágenes que se dieron a conocer en los medios. El malviviente no llegó a ingresar porque cuando le tomó del brazo a través de la reja de la puerta, la abuela se defendió con una pata de cabra y tomó una maceta y por la reja que estaba rota, le arrojó al delincuente. “El hombre aparentemente se enojó mas, dio vuelta e intentó ingresar por atrás, rompiendo la puerta, le decía cosas obscenas a mi abuela, metía un palo y cuando hacía eso ella le pegaba en la mano”, contó Eduardo. Dijo que después había un tacho de lavandina y ella le tiró… Ella le gritaba a la vecina pero la vecina no hizo nada”, manifestó.

Contó que cuando llegó a su casa no sabe si aún seguía el hombre en el patio. Dijo que en cinco minutos estuvo en la casa, tras el mensaje de su abuela, la policía llegó unos 20 minutos después.

El joven lamentó que la vecina no haya hecho nada. Sobre el hecho dijo que aún no saben nada de atacante.