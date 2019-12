Los ex integrantes de RBD se reencontraron tras más de 11 años

Los seis artistas de la famosa banda juvenil se reunieron por primera vez desde que se disolvió el grupo, y compartieron la imagen en redes sociales.

Llevaban 11 años sin reencontrarse. Pero por primera vez, los seis integrantes del grupo musical mexicano RBD, que surgió en 2004 tras el éxito de la telenovela Rebelde, volvieron a verse en una reunión que desató la euforia de sus fans.

A través de redes sociales, Dulce María publicó este lunes una fotografía del soñado reencuentro. Una publicación que en pocas horas logró 739.424 me gusta, y que llega después de las múltiples versiones que apuntaban a una mala relación entre los integrantes.

El pasado agosto, la cantante y actriz mexicana que dio vida a Roberta en la aclamada serie anunció su boda con el productor de eventos musicales, Paco Álvarez, con quien comenzó una relación en 2017. Al enlace no acudió ninguno de los miembros de la banda juvenil, a pesar de que Alfonso Herrera era el único de todos ellos que no estaba invitado.

Así, Dulce María pasó por el altar sin la compañía de sus viejos compañeros de banda. Una ausencia que para muchos evidenció que entre ellos no había una amistad. Poco después, Maite Perroni, que dio vida en la serie a Lupita Fernández, empeoró la situación al asegurar en una entrevista que sólo mantenía el contacto con Alfonso Herrera y Christian Chávez.



Sin embargo, este domingo, a pesar de la polémica que surgió en los últimos meses, los artistas quisieron dejar el pasado atrás, “olvidar lo malo” y reencontrarse por primera vez en 11 años. A la reunión asistieron todos los miembros de RBD: Alfonso Herrera, Anahí Puente, Christian Chávez, Christopher Uckermann, Dulce María y Maite Perroni.

“Ayer, a mi corazón le devolvieron cinco pedacitos que desde hace 11 años no estaban todos juntos. Al vernos otra vez a los ojos, solo recuerdas lo increíble y lo malo, se olvida”, aseguró Dulce María en sus perfiles de Facebook e Instagram.

“Fue el verdadero reencuentro de seis seres que entregamos todo, que vivimos una historia única e inolvidable. Estar juntos nos hizo lo que somos hoy en todos los aspectos de nuestra vida. La energía que se siente estando los seis juntos es muy fuerte. Los quiero con todo mi corazón y como siempre digo: lo verdadero es eterno”, continuaba el mensaje.

No sólo Dulce María compartió la fotografía en redes. También lo hizo el resto de integrantes. En su cuenta de Instagram, Maite Perroni aseguró que el del domingo fue un reencuentro “verdadero”, el que ellos “se debían”, sin pretensiones promocionales o económicas y únicamente por amor.

«Este es el verdadero reencuentro. No el que evidentemente se esperaría anunciar, no es el de los números, ni es un negocio de otros, ni tiene signos de pesos, sino el reencuentro de las seis almas que fueron una sola… Y ayer verlos a cada uno a los ojos y estar juntos porque nosotros quisimos fue regalarnos el tiempo que nos debíamos que no tiene precio, ni se compara con nada”, escribió Perroni.

También Anahí, Christian Chávez, Alfonso Herrera y Christopher Vuckermann publicaron en redes la imagen del encuentro.

“Para siempre”, escribió Anahí, que interpretaba en la serie a Mía Colucci.

Ver esta publicación en Instagram Para siempre. ❤️ Una publicación compartida por Anahi (@anahi) el 23 de Dic de 2019 a las 10:00 PST



“De otras vidas. Gracias hermanos y hermanas”, publicó Christopher Vuckermann, que daba vida a Diego Bustamante.



“6 almas que jamás se separarán. 11 años después y el amor sigue intacto, este es el verdadero reencuentro. Diciembre 2008-diciembre 2019”, compartió Christian Chávez, que encarnaba a Giovanni Méndez.

Los seis integrantes del grupo se conocen desde que inició en 2004 el rodaje de la telenovela juvenil Rebelde, emitida en Televisa hasta el 2006. Al triunfo de la serie se unió el éxito del grupo RBD, que sobrevivió a la ficción y continuó de gira por todo el mundo hasta el 2008.

En esos cuatro años, RBD lanzó seis discos de estudio y tres trabajos en directo. La banda dio conciertos no sólo frente a sus seguidores en América Latina, sino también en Europa y América.

A pesar de los premios y la fama que cosechó, el grupo anunció su separación a mediados de 2008. Ese año se presentaron en su último concierto, que tuvo lugar en Madrid, el 21 de diciembre. Y desde entonces, nunca se habían vuelto a encontrar los seis, hasta ahora.

Fuente: Infobae