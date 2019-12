La empresa de colectivos Casimiro Zbikoski se desligó del aviso de Moovit que advertía demoras de hasta una hora y media

La empresa que brinda el servicio de transporte urbano en el área metropolitana del sur misionero, tuvo que salir a desmentir a través de su cuenta oficial de Twitter una información que Moovit – la aplicación con horarios y frecuencias de colectivos– exhibía ante los usuarios. La misma advertía una reducción en las frecuencias. Horas más tarde, el aviso fue retirado de la App.

Muchos usuarios del servicio vienen advirtiendo desde hace algunas semanas una evidente reducción en la frecuencia del servicio, lo que deriva naturalmente en unidades abarrotadas y esperas más largas. Sin embargo, esta merma en el flujo de colectivos no fue confirmada por la empresa prestataria del servicio.

Desde @casimirozbikosk comunicamos que la información que se publica hoy en Moovit y de la cual se hicieron eco algunos medios, carece de total veracidad.

▪︎No hubo, ni habrá reducción alguna en el servicio, por tal motivo no existió comunicado alguno por parte de la empresa. — Casimiro Zbikoski S.A. (@casimirozbikosk) December 30, 2019

Esto fue así hasta la mañana de este lunes, cuando sorpresivamente cientos de pasajeros que utilizan la aplicación mediante la cual se informan los horarios, frecuencias y avisos importantes en torno al servicio, notaron que un “Aviso de Servicio” explicaba que por un “periodo vacacional” las líneas estaban afectadas y con una “reducción en la frecuencia del servicio de hasta una hora y media”.

El aviso figuraba en la aplicación a primeras horas del lunes. Horas más tarde fue borrado.

Sin embargo y pese a que esta información se condice con el testimonio de un sinnúmero de usuarios, la empresa salió a desligarse de dicho aviso, con un tuit que dice textual: “Desde @casimirozbikosk comunicamos que la información que se publica hoy en Moovit y de la cual se hicieron eco algunos medios, carece de total veracidad. No hubo, ni habrá reducción alguna en el servicio, por tal motivo no existió comunicado alguno por parte de la empresa. La empresa no tiene relación alguna con dicha aplicación por ello tampoco es veraz cuando afirman que «se advierte que la medida es por el período de vacaciones del personal en todas las líneas”. Esto fue publicado por el Embajador de la App Alfred Rocha”.

▪︎Finalmente lamentamos profundamente que este tipo de información sea tomada por medios periodísticos y publicadas sin chequear puesto que terminan perjudicando al usuario en lugar de, como debería ser, ayudarlo. Desinforman en lugar de informar.@misionesonline — Casimiro Zbikoski S.A. (@casimirozbikosk) December 30, 2019



A su vez, desde el Twitter oficial de la empresa de colectivos, apuntaron hacia Misiones Online por hacerse eco del aviso de la Aplicación. No obstante, la misma suele ser la única fuente de miles de usuarios para obtener información certera acerca de un servicio básico del día a día ya que cabe recordar que la empresa de colectivos Casimiro Zbikoski no tiene canales de información oficiales que sean periódicamente actualizados con información entorno al estado del servicio.

DL