Faruk Jalaf, sobre el combustible: «Este incremento se pospuso, porque no es la época»

Finalmente, la petrolera YPF decidió dar marcha atrás y no incrementará sus precios. Según se había anunciado, a partir de la medianoche del domingo las naftas iban a subir un 5 %. Con la movida del Gobierno nacional, todo indica que no por el momento no habrá ningún tipo de aumento.

Faruk Jalaf. Canal 8

Faruk Jalaf, presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Noreste (CESANE) comentó sobre la decisión de no incrementar la suba del combustible por parte del pedido nacional “la información que nos llega es prácticamente sobre la hora del incremento. A las 11 de la noche nos llega recién nos llega la noticia, nos informamos más por los medios que otra cosa”, señaló Faruk.

El mandamás de la CESANE detalló que el pedido de no incrementar fue para tratar de evitar que incida en la canasta básica ni en el índice de precios y en la inflación, pero que de igual manera no tienen ninguna información precisa del estado y de las petroleras.

“Desde el proceso del incremento las ventas van cayendo mes a mes, porque la gente privilegia otros ítems que son más importante como la alimentación, los servicios que son inclusive viajes programados, antes de salir con el viaje innecesariamente” y continuo “Antes vos usabas el auto para dar una vuelta el perro y ahora prácticamente eso se perdió, porque es un costo inútil y la gente tiene que cuidar el peso, está aprendiendo a usar el peso”, Indicó Faruk Jalak sobre las ventas de combustible a raíz de los incrementos.

Por otro lado, Faruk se plantea por qué en Buenos Aires y en Capital Federal hay tienen precios diferentes y más barato cruzando la General Paz y señaló que “Misiones tiene que tener un precio diferencial porque no tiene gas. Por qué tenemos el combustible más caro que cualquier otro lugar”.

Por último, Jalaf manifestó que los precios seguirán siendo los mismos y que “Este incremento se pospuso, porque no es la época”, finalizó.

AR