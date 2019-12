Después de mucho tiempo, celebraron su aniversario 42° de su egreso de la Prefectura Naval Argentina

Posadas fue anfitriona, para que, luego de 42 años los integrantes de las XVI promoción de Suboficiales de la Prefectura Naval Argentina, egresados de la Escuela de Suboficiales “Martin Jacobo Thompson” de la ciudad de Zárate, se dieran cita para celebrar sus 42° Aniversario.

En una casa ubicado en la calle Lorenzini de Posadas, en compañía de buena música y un rico asado, se llevó a cabo una cena con algunos de los integrantes de aquella promoción. Asimismo, estuvieron presentes quienes hoy en día son Veteranos del Canal de Beagle.

Se conoce como Conflicto del Beagle al desacuerdo entre la República Argentina y la República de Chile sobre la determinación de la traza de la boca oriental del canal Beagle, que afectaba la soberanía de las islas ubicadas dentro y al sur del canal, y al este del meridiano del cabo de Hornos y sus espacios marítimos adyacentes.

La intervención a último momento del papa Juan Pablo II evitó hace 42 años que la Argentina y Chile se enfrentarán en una guerra por la soberanía de las islas Lennox, Picton y Nueva, situadas en aguas del canal de Beagle, frente a las costas de Tierra del Fuego, en lo que significó el punto más álgido de un diferendo limítrofe entre ambos países que se remontaba a fines del siglo XIX.

Durante la cena, se recordaron a camaradas que ya no están presente, donde dedicaron un minuto de silencio para su compatriota. Entre risas y algún trago recordaron varias anécdotas de aquel momento. La convocatoria entre los retirados de la prefectura, se dio a través de un grupo de Whatsapp, algunos se ven habitualmente, otros se reencontraron luego de 40 años.

El evento fue organizado por quienes que residen en la ciudad, Roque Melgarejo, Oscar Florentín, quien puso el la sede para la reunión, Aguirre Mario entre otros. La cena se extendió hasta altas horas de la madrugada donde recordaron anécdotas, y reunió a suboficiales que vinieron desde Buenos Aires, Puerto Iguazu, Puerto Rico, Paso de la Patria, Capioví etc.

Roque Melgarejo, Dragoneante Mayor fue uno de los más abrazados en la noche, y fue quien recordó la primera anécdota: “Estábamos en el Sur y nos mandan a hacer patrulla… estábamos cansados de comer comida en lata y frutas… ¿dónde vamos? Lejos… donde había una oveja, no dudamos y la matamos, había un chaqueño, un formoseño y un entrerriano… no sabes cómo manejan el cuchillo… Comimos medio costillar y el resto tuvimos que enterrar”, sonrió y continuó “Al otro día viene un general y dice -¡quiero que me cuenten qué pasó con mi oveja!- había sido que la oveja era campeona argentina en Palermo”, recordó y se reía en carcajada de aquella anécdota que hasta el día de hoy nadie sabe que paso con el animal.

Roque, un hombre alegre y sonriente egresó de la Escuela de suboficiales con promedio 10 y fue quien recorrió el mundo en la Fragata Libertad por tener 10 en conducta, 10 en aptitud militar, 10 en estudio.

La noche continúa con alguna cumbia y se escucha continuamente ¿recuerdas cuando cuándo?” … y comenzaban entre risas a comentar otra anécdota resulta que, Roque tenía la tarea de ir a enviar las cartas a los familiares de todos los camaradas y entonces recuerda que venían a traer las cartas y pedían como enviar “Yo quiero certificada, listo sale 2 pesos, yo quiero expreso, listo sale 5 pesos , yo quiero simple, listo sale un peso… juntábamos las 500 cartas y nos íbamos al correo y comprabamos 500 estampillas simples y después íbamos a un bar que se llamaba Argentina 78 y armamos las primeras carta (todas con estampillas simples) con la lengua, y después cuando ya no teníamos más saliva mojamos con el mismo vino que estábamos tomando”, comentó e hizo reír a toda la mesa y cerró con “nuestras cartas eran todas rojas de vino tinto, cuando fuimos al correo la gente se daba vuelta y nos miraban por el olor a vino”, confesó durante la cena.

Los presentes en la cena aniversario de la promoción 79 son: Roque Melgarejo, Jorge Sánchez, Javier Martínez, Jorge Alves, Carlos Zchulzer, Hugo Maidana, Evelio González, Carlos Hermosa, Mario Aguirre, Jorge Vogler, Ramon Acevedo, Antonio Frigola y Oscar Florentín.

