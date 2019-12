Reflexión del Pastor Guillermo Decena: «Diga el débil, fuerte soy»

Cuando la Biblia dice: “Diga el débil…” está esperando que lo diga, no es algo figurativo, es algo especial y poderoso, es declarar exactamente contrario a lo que siente tu alma, a lo que dicen tus pensamientos, es declarar lo contrario a lo que dicen tus emociones, es lo contrario a la lógica, a lo tremendo de las circunstancias, es tener fe en el Dios todopoderoso. Y es llamar a lo que no es como si fuera, es andar por fe y no por vista, es declarar en la soledad que no estás solo, en la enfermedad que estás sano, en la escasez que estás saciado, y en la debilidad que sos fuerte.

Joel 3:10. Miqueas 5:2 NTV.

A- LA DEBILIDAD NO ES PROBLEMA. LA HISTORIA DE NEHEMÍAS.

Nehemías 1:1-6 (NTV). Cómo podía un muchacho como Nehemías, que era esclavo, pobre y que no tenía los recursos para poder hacer algo por los perdidos de la tierra de palestina? Todo comenzó con la oración y el clamor, con querer hacer algo por los que más necesitaban.

Lo que está diciendo esta frase, “diga el débil, fuerte soy”, es lo siguiente: estar en debilidad no es definitorio, no es categórico, porque con Cristo se puede revertir cualquier circunstancia negativa.

Nadie hubiera pensado que Nehemías iba a tener éxito, pero sin embargo lo tuvo, pudo reconstruir los muros y vencer a los enemigos que eran contrarios a cualquier avance o progreso del pueblo de Israel.

PASOS PRÁCTICOS SEGÚN LA VIDA DE NEHEMÍAS:

1) NO TENÍA MIEDO: “¿Un hombre como yo ha de huir?… no…” (Nehemías 6:11)

Si te tomas el éxito en serio, analiza la vida de Nehemías: Jerusalén está en ruinas; en ese momento él entra en escena, une fuerzas, organiza y motiva a la gente. Cincuenta y dos días más tarde, la gente recoge sus herramientas, deja su trabajo y se marcha de un muro recién terminado. ¿Cómo lo hizo?

2) NEHEMÍAS TENÍA PASIÓN No podía dormir por las noches de tanto pensar en el problema, y buscarle una solución (Nehemías 2:13). ¡Esto es lo que cuenta!

3) SABÍA MOTIVAR A LOS DEMÁS. ¿De qué sirve tu visión si no sabes involucrar a otros? Dios pone personas que te ayuden a salir en victoria (Nehemías 4:17)?

4) CONFIABA EN DIOS. Confiaba en Dios por sobre su propia capacidad. Nunca dudó de la capacidad de Dios. Su libro rebosa de oraciones– oraciones silenciosas, cortas y específicas (Nehemías 4:4).

5) SE NEGÓ A RENDIRSE. Desde el momento en el que comenzó, sus críticos nunca lo dejaron en paz. Pero él aguantó el sarcasmo, la sospecha, las amenazas, y nada lo inquietó (Nehemías 6:11).

6) ERA REALISTA. Mientras los obreros estaban erigiendo el muro, otros los protegían de los ataques (Nehemías 4:16). Él actuó sin exagerar; se mostró amable pero también estricto. Puede que andes pensando en la vida celestial, pero necesitas mantener tus pies firmemente sobre el suelo.

7) TUVO LA DISCIPLINA SUFICIENTE COMO PARA TERMINAR LA TAREA. Era una persona que terminaba sus tareas (Nehemías 6:15). No abandonan su puesto tan pronto como el trabajo pierde “brillo”, sino que permanecen en ello “pase lo que pase”. No se sabe si Nehemías dijo «fuerte soy», no está registrado, pero con sus actitudes lo proclamaba, porque actuaba como uno que es fuerte, a pesar de sus debilidades.

B- LAS DEBILIDADES NOS PONEN EN MARCHA Y PONEN EN MARCHA LA OBRA DE DIOS

EL MOMENTUM.

En física, momentum define el efecto que la masa y la velocidad tienen en un cuerpo en movimiento. Pero en lenguaje más común,”momenum” se emplea para expresar el impulso, movimiento o notoriedad que una idea o persona tiene en un momento determinado.

En la vida diaria hay momentos en los que todo sale bien, ya sea en los estudios, el trabajo, en el ámbito familiar o en el personal. Esas situaciones significan que estamos atravesando “una buena racha”.

Lograr el ‘Momentum’ debe ser la principal preocupación en cualquier trabajo, así los trabajadores tratarán de mejorar en su tarea y se traducirá en beneficios para el negocio. Una vez logrado este estado, lo importante es mantenerlo pues cualquier bajón o paso en falso puede provocar que se derrumben los cimientos de lo construido hasta el instante. Para ello, es importante ser capaces de detectar y prevenir cualquier error antes de cometerlo. Estar atentos y hacer las cosas con interés es lo principal.

En términos espirituales también hay que lograr el “momentum” y mantenerlo. Y vemos que no es fácil porque el movimiento espiritual no es fácil de lograr y más difícil es mantener el impulso espiritual. Es por eso que podemos decir que la debilidad se convierte en fortaleza. Porque las limitaciones se pueden convertir en el principal motor de la oración, de la búsqueda y del movimiento espiritual, y es allí donde está la derrota y la humillación del enemigo de nuestras almas. ¡Si mantenés la fe y la actitud, la debilidad te convertirá en un fuerte guerrero del Señor!

LA IGLESIA DE MAYOR CRECIMIENTO EN EL MUNDO

Frontiers Alliance International(FAI) está produciendo un documental llamado Sheep Among Wolves(Ovejas entre lobos) para presentar a la iglesia iraní a los cristianos de todo el mundo.

«Lo que está ocurriendo en Irán en este momento es espectacular, es la iglesia de más rápido crecimiento en el mundo que no posee edificios, no posee propiedades, no tiene cuentas bancarias, no tiene un liderazgo centralizado, no tiene una inclinación denominacional y, sin embargo, se está multiplicando en gran manera. La persecución está haciendo crecer la iglesia. Cuando la persecución se detiene, el crecimiento se detiene.

El Momentum de la iglesia se manifiesta y se mantiene cuando dependemos del Señor. Por ello podemos ponernos en pie y declarar “Todo me ayuda para mi bien”

C- EL PODER EN LO QUE DICES. EL VALLE DE LOS HUESOS SECOS

Ezequiel 37:1-8. En este año que empieza tomaremos conciencia del tremendo potencial que tenemos en la boca por causa de nuestras palabras. Veremos ocurrir cosas sobrenaturales por declarar la palabra; ¡ocurrirá lo que nunca ocurrió, y acontecerá lo que nunca aconteció, porque nunca lo habías declarado! Como Dios declaró sea la luz y fue la luz así las tinieblas desaparecerán, pero tienes que dar la palabra.

Dios te ha conferido algo extraordinario en tu boca, pues cuando la Palabra dice: “Diga el débil…” está esperando que lo diga, no es algo figurativo, es algo especial y poderoso, es declarar exactamente contrario a lo que siente tu alma, a lo que siente tus huesos, tus músculos, a lo que te dicen tus pensamientos, es declarar lo contrario a lo que dicen tus emociones, es lo contrario a la lógica, y a la pura realidad, es lo contrario a lo tremendo de las circunstancias, ¡es tener fe en el Todopoderoso!

Y es llamar a lo que no es como si fuera, es andar por fe y no por vista, es declarar en la soledad que no estás solo, en la enfermedad que estás sano, en la escasez que estás saciado, en la debilidad que eres fuerte.

Que Dios te bendiga inmensamente, que culmines este 2019 de la mejor manera, y que el 2020 sea un año lleno de la presencia de Dios en tu vida donde puedas tener victoria y bendición en todo lo que te propongas!

Pastor Guillermo Decena

Centro Familiar Cristiano Eldorado