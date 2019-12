Haene sobre la ley de Emergencia Económica: “Esperábamos más para las Pymes”

El presidente de la Confederación Económica de Misiones señaló que los empresarios tenían expectativas de que bajara la presión para las pequeñas y medianas empresas y advirtió, por ejemplo, que las contribuciones patronales aumentaron del 17% al 20,40%. “Creo que la situación ameritaba un capítulo especial para las Pymes porque son el gran motor, a nivel país son generadoras del 71% del empleo registrado”, señaló. El dirigente destacó los programas Ahora que impulsa el gobierno provincial y se mostró optimista sobre su continuidad.

El presidente de la Confederación Económica de Misiones, Alejandro Haene, reconoció que desde el sector empresarial esperaban alguna señal especial para el sector en el proyecto de Emergencia Económica que el Congreso de la Nación le aprobó al gobierno del presidente Alberto Fernández y argumentó que este tipo de empresas son las grandes generadoras de empleo registrado en todo el país. “Pensábamos muchos que con esta ley que se iba tratar en el Congreso iba haber alguna suerte de baja de presión para las Pymes. Pensemos que en Misiones el 99% de las empresas son Pymes, más allá de la especie de moratoria que surgió en el caso de la Afip, las demás no son buenas noticias. Esperábamos más pero además creo que la situación ameritaba un capítulo especial para las Pymes porque son el gran motor, a nivel país son generadoras del 71% del empleo registrado. Las Pymes están en las 24 provincias, no hay ciudad donde no haya una. Pueden facturar desde 100 mil pesos en el caso de las más chicas hasta prácticamente 2000 millones en el caso de las tramo 2, en el caso del comercio”, aseguró el economista.

Haene señaló que por ejemplo esperaban un tratamiento preferencial en el caso de las contribuciones patronales. “No sé por qué para el comercio y los servicios que facturan más de 48 millones de pesos las contribuciones patronales pasan del 17% al 20,40% y uno dice comercio y servicios son justamente los dadores o generadores del 66% de empleo registrado a nivel país. Hoy lo que más abunda y lo que más crece son los servicios, todas las empresas de informática, biotecnología, investigación y desarrollo, que inclusive son los grandes motores en el tema de exportación de servicios y las están aplastando con un crecimiento desigual en cuanto a las contribuciones patronales. El ajuste por inflación impositiva, más allá de que es un término muy técnico, antes se podía dividir el resultado negativo en 3, ahora lo pasaron a 6 y encima sin actualización. Entonces si se pierde un millón de pesos, este año se tiene que dividir por 6 y te vas a poder tomar 166 mil pesos por año y es no da en una economía donde vamos a cerrar el año con el 55% de inflación y en donde todo se actualiza”, argumentó.

En ese sentido, Haene dijo que el empresariado no quiere ser visto como el responsable de la inflación que afecta al país. “No queremos, desde el sector empresarial, ser los culpables de que los índices inflacionarios no bajen, no somos nosotros, eso es una catarata. La fábrica que produce alimentos manda a la distribuidora, la distribuidora al supermercado o al autoservicio o comercio de proximidad y lo único que hacen los comercios es trasladar sus márgenes. Creemos que existe todavía la posibilidad que algo se reconsidere”, aseveró y agregó que los empresarios esperan una reunión con el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, para ofrecerle elementos y herramientas que le expliquen el impacto que algunas medidas tienen sobre las Pymes.

Para cerrar el capítulo de las políticas nacionales, Haene dijo que no se sorprendió por el decreto de la doble indemnización por despidos que firmó el presidente Fernández. “Era algo cantado. Esa clausula la aplicó también Duhalde en su momento pero entendemos que hay otras medidas con las cuales un puede de alguna manera, trabar algunas cuestiones. Eso es obligarte, en una situación de coyuntura, en donde la cosa viene mal, a tener que pagar el doble en un despido con causa. Habrá que ver, las empresas por ahora lo único que tienen como elemento de freno, es el decreto y contra eso es difícil ir”, afirmó y destacó el bono de 5 mil pesos que se les pagó a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y los jubilados que cobran la mínima. “Más allá de todo el esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional y que también está acompañando el gobierno provincial, por ejemplo en el caso de los jubilados y pensionados, el bono de 5 mil pesos y otras medidas, entendemos que hasta que el derrame de la macro economía llega al interior del país, pasa el tiempo, esto no es mágico”, indicó.

Ahora Misiones

Haene se mostró optimista sobre la continuidad de los planes Ahora, que impulsa el gobierno de Misiones y aseguró que ya hubo reuniones con empresarios de diferentes rubros. “El otro día estuve hablando con los dueños de carnicería de Posadas para preguntar si quieren continuar con estas condiciones en enero y febrero porque van a haber una serie de cambios que el lanzamiento fuerte se haría en los primeros días de marzo. De hecho los planes van a seguir funcionando con las mismas características que hasta diciembre, en los mismos días, con los mismos montos”, señaló. En este contexto reveló las rondas de consulta con las cámaras empresarias sobre las mejoras que le van a proponer al gobierno durables porque además cambian los montos.

