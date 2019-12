“Alberto Fernández empezó por resolver la situación de los más vulnerables” afirmó Julia Perié

La diputada misionera del MERCOSUR Julia Perié analizó las primeras medidas que tomó el Presidente de la Nación, en sus casi tres semanas de gobierno. Dijo que a pesar de que son presentadas como un ajuste por parte de algunos medios de comunicación, el verdadero ajuste lo hizo el anterior gobierno de Macri. También adelantó que las bancas de los legisladores que representan al país en el Bloque sudamericano, se prorrogarían por dos años más, y remarcó que muchos de los avances que se dieron en los últimos años, con los países vecinos, tuvieron su origen en ese Parlamento integrado por varias naciones.



En este diciembre se cumplió el tiempo de mandato por el que habían sido elegidos en 2015 los diputados del MERCOSUR que representan a nuestro país, pero como el mandatario saliente, Mauricio Macri, incumplió la ley y no convocó a nuevos comicios para que se vuelva a elegir, lo más probable es que las bancas argentinas se prorroguen dos años más. Igualmente Perié recordó que durante estos cuatro años, no percibieron ningún sueldo por representar al país, y que solo el gobierno argentino pagó los viáticos, para que puedan viajar a las reuniones que se hacen en Montevideo Uruguay.

“¿Porque es importante que Argentina siga representada? preguntó Julia, a lo que ella misma respondió que si uno de los países no tiene representación en el parlamento, el mismo no puede funcionar, ya que requiere el quórum de los cuatro países.

La legisladora resumió el trabajo que realizaron, entre lo que destacó la labor de la Comisión de Derechos Humanos, que ha hecho audiencias públicas en los cuatro países. Y que por lo sucedido en Bolivia, rápidamente se emitió una declaración calificándolo como un golpe de estado y se envió a la comisión a ver in situ lo que sucedía.

Por otra parte se abordaron varios temas fronterizos: de salud en la lucha contra el dengue, de tráfico y cuestiones de género. Mencionó que la habilitación del paso fronterizo entre Ituzaingó y Ayolas por ejemplo, es algo que se gestó ahí en el Parlasur, o el roaming internacional que debería empezar a regir.Y definió que el 75% de los que produjo el Parlasur (más de 500 proyectos) fue impulsado por la delegación Argentina.

Medidas del nuevo gobierno de Alberto

Para Perié: “Alberto tiene que resolver una herencia que ha sido muy dolorosa. La gente no se tiene que olvidar que Macri nos endeudó por 100 años, con una inflación que le toca el bolsillo, con un aumento de tarifas que no se vio nunca en el país, y que se hizo para favorecer negocios de amigos. Jubilados a los que le sacaron la posibilidad de tener los remedios, en un país que no tenía más Ministerio de Salud, y donde hay una crisis institucional bastante profunda, mezclada con la crisis económica”.

La legisladora afirmó que ante esto el peronismo empezó a resolver la situación de los sectores más vulnerables, por ejemplo con el bono a los más precarizados, el congelamiento de los precios de los medicamentos. Y de los sueldos de los diputados y los senadores por 180 días (esto último como gesto). Buscando en paralelo que los empresarios más poderosos de este país, puedan tener una cuota de solidaridad.

“Luego de un montón de años nos volvimos a endeudar con el FMI, y hay que pagar esa deuda. No hay dólares, es una situación muy delicada, hay que estar atentos y pensar en la necesidad de la solidaridad como forma de vida”.

Perié criticó que la ley de emergencia económica, se esté presentando como impuestazo o un severo ajuste que incluye a los jubilados. “Creo que la gente tiene que recordar cual fue el ajuste brutal que recibió el pueblo argentino, estamos halando de los servicios básicos, agua, luz, gas que aumentaron en la gestión anterior un 2000%. Estamos hablando de una reparación histórica que tuvo poco de reparación, y que la presentó el macrismo como un gran logro y no fue así. Eso era un verdadero ajuste, esto esta intentando que quienes tienen grandes producciones de soja, puedan aportar ese 33% de retenciones”.