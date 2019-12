Extranjeros no residentes no pueden comprar ningún tipo de moneda extranjera en Posadas

La publicación en el Boletín Oficial de la Nación ya entró en vigencia hoy en las casas de cambios de Posadas. En Mazza Hermanos, en las primeras horas de la mañana se vieron largas filas de personas, en especial paraguayos, que buscaban adquirir el billete verde. No obstante, ningún extranjero podrá comprar monedas que no sean pesos, salvo excepciones.

Las casas de cambio de Posadas aplicaron la normativa dictada por Nación, debido a las denuncias de muchos argentinos sobre extranjeros, en su mayoría paraguayos -que cobraban algunos pesos para comprar dólares-, pues estaba exentos del impuesto del 30% que exige Nación.

En horas de la mañana, en Mazza Hermanos se vieron largas filas, que luego fueron disipándose al confirmar que los extranjeros (no residentes) no podrán comprar ningún tipo de moneda del exterior, dólares, reales, guaraníes, etc., ni siquiera pagando el 30% de impuestos.

Si bien, pueden vender su moneda, es decir cambiar dólares, reales u otro tipo a pesos, no podrán adquirirlas salvo las excepciones contempladas en el Boletín Oficial. Solo los argentinos y residentes pueden adquirir billete del exterior, bajo los parámetros establecidos y pagando los gravámenes correspondientes.

SPM