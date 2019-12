WhatsApp agregó la función que algunos esperaban: ya no cualquiera te puede añadir a un grupo en la aplicación

La nueva función de WhatsApp viene a impedir que aquellos que te quieren incluir en un grupo no puedan hacerlo sin enviarte primero una invitación.

A todos le sucedió que alguna vez: alguien te añade a algún grupo en el que no quieres estar, y a veces no quieres salir para no quedar mal. La solución ya está en marcha para los dos sistemas que operan la aplicación “Android” como en “iPhone” y se activará de la siguiente manera: en el portal principal, in clic en los 3 puntitos, > Ajustes > Cuenta > Privacidad. En la pestaña de privacidad, aparecerá la opción dedicada a “grupos” desde la que se pueden activar tras variantes de la herramienta.

Esta herramienta permite configurar la aplicación de manera que nadie pueda incluirte en un chat sin una invitación previa, la cual puedes rechazar; o puedes permitir que algún contacto que tienes te incluya en el chat grupal de forma automática.

Esta medida surge también por el proceso de actualización de las herramientas de comunicación que de pronto los usuarios tienen nuevos reclamos. De modo que sigue en el ranking de la aplicación de mensajería a nivel mundial, otras apps como Telegram han experimentado constantes mejorías y ya arrastran usuarios poco a poco.

LC