Camilo Vázquez explicó que esta celebración se realiza hace 50 años y que junta a los vecinos para despedir el año con un festejo popular que este en la madrugada de este miércoles se vio desbordada por la presencia de muchos jóvenes ajenos al barrio.

Luego del escándalo por la pelea callejera tras el festejo por la Navidad en el barrio Villa Blosset, en Posadas, desde la organización de la fiesta ratificaron que en Año Nuevo no se repetirá el evento, a pesar de que los desmanes ocurrieron fuera de la zona donde se desarrolló el encuentro en la madrugada del miércoles último.

“En Año Nuevo ya tenemos decidido que no va salir el evento. Nosotros teníamos el permiso desde (la calle) Traviesa hasta la calle Antonio Esteban Benítez, en esta cuadra (por Lanusse). Es una fiesta que se hace más de 50 años y nosotros como banda lo fuimos recuperando para que se siga haciendo la fiesta popular y barrial”, señaló Camilo Vázquez, uno de los jóvenes que trabaja en la organización del festejo, quien apuntó contra los responsables de los desmanes por la suspensión. “Por gente que no se puede controlar, que cayeron con una camioneta con música y no sé qué pasó de aquel lado. Nos enteramos después porque después que cortamos todo salió el comentario de uno de los que estaba acá”, afirmó.



Vázquez explicó que el festejo tenía como epicentro la esquina de la calle Lanusse y Antonio Esteban Benítez (continuación Sarmiento). En ese lugar históricamente los vecinos de Villa Blosset de juntaban para celebrar y afirmó desconocer el motivo de la presencia de tantos jóvenes este año. “Creo que es por lo popular. Nosotros organizamos justamente con nuestra gente del barrio. No tengo idea de cuánta gente hubo”, señaló.

El joven reveló además que el permiso expedido por la comuna iba desde la medianoche hasta las 5 de la mañana. “Empezó a las 12 y terminó a las 5, que era el horario del permiso. A las 4.30 ya empezamos a bajar el volumen cosa de que la gente ya se vaya esparciendo, todos los años hacemos así”, agregó.

En tanto sobre los vecinos, Vázquez afirmó que la mayoría acompaña la fiesta. “Los vecinos no dicen nada porque justamente nosotros cuidamos el espacio, siempre terminamos el evento y limpiamos todo el barrio”, aseveró.

SF