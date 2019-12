El Ascenso de Skywalker continúa esta semana en el IMAX

El IMAX del Conocimiento despide el año con la más épica de historia del cine: Star Wars. La saga cierra tres trilogías a las que intenta recuperar y homenajear con El Ascenso de Skywalker. Tickets disponibles en www.imaxdelconocimiento.com

Quizá el principal desafío del film El ascenso de Skywalker y de su director, J.J. Abrams, quien además fue co-escritor y productor de esta novena y última entrega de la saga, haya sido cerrar las ocho entregas precedentes, poniendo fin a una historia que comenzó hace cuarenta y dos años.

Luego del episodio VIII, The Last Jedi (El último Jedi), lanzado en 2017, un tanto más sombrío que las precedentes y a cargo del Director Rian Johnson, llegó la semana pasada al IMAX el noveno y último episodio de la aventura estelar que se convirtió en una historia de culto para varias generaciones. En esta ocasión, al igual que en el episodio VI: The Force Awakens’ (El despertar de la fuerza) del 2015, se confió nuevamente a J.J. Abrams la dirección del proyecto. Ya en su primera semana, Star Wars está encabezando el corte de tickets en todo el mundo.

Curiosidades del Episodio IX (sin spoilers)

Gracias a la tecnología y al archivo fílmico se han recuperado y utilizado escenas descartadas de rodajes anteriores debido al fallecimiento en 2016 de Carrie Fisher, la princesa y generala Leia Organa, en un papel crucial para el desarrollo de la historia. Por último, veremos desfilar por la película algunos de los personajes originales, incluido Luke Skywalker (Mark Hamil), Han Solo (Harrison Ford), Lando Calrissian (Billy Dee Williams) e, incluso, uno de los malvados más memorables.

