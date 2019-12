Después de la “lluvia” de botellas en Villa Blosset, llegó el aluvión de memes y tweets

En una serie de eventos inesperados, la madrugada que daba comienzos al 25 de diciembre terminó por violentarse, cuando la juntada anual de vecinos en Villa Blosset se fue de las manos y numerosos disturbios fueron causados. Dejando de lado la gravedad de la situación, las redes sociales no tardaron en llenarse de comentarios buscándole el lado gracioso. En esta nota te mostramos los más destacados.

La congregación en Villa Blosset, con música y conservadoras, tiene lugar desde hace ya varios años. Sin embargo, debido a la repercusión de las redes, este año la iniciativa tuvo muchos más concurrentes de lo habitual, causando gran tumulto, y terminado la fiesta con la recientemente bautizada “lluvia de botellas”. En algún momento de la noche, alguien consideró oportuno comenzar a lanzar botellas de vidrio de todo tipo, cerveza, vino, champagne, algunas incluso con su líquido todavía dentro. Son numerosos los videos tomados de este hecho, pero aún más numerosos, son los memes que inundaron las redes sociales tan solo momentos después.

Los comentarios varían desde gente que agradecía no haber asistido, hasta aquellos alabando la fiesta y confirmando su presencia para Año Nuevo, aunque ello no será posible ya que fue suspendida.

Tome muchas malas decisiones hoy pero por lo menos no fui a Villa Blosset a esquivar botellazos, 10 mal 1 bien

ayer me dijeron corre y yo corri man me cague de risa despues no entendia nada hasta que mire para arriba y en vez de pajaros habian botellas

— 𝒄𝒉𝒊𝒏𝒊𝒊𝒊 (@AgosGerardii) December 25, 2019