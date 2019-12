Con la vigencia del impuesto al dólar turista, las casas de cambio de Posadas volvieron este jueves a trabajar a su ritmo habitual

El propietario de la casa de cambio Dos Arroyos de Posadas, Eduardo Rey Leyes comentó que este jueves (26/12) terminaron de adecuar el sistema para la aplicación del impuesto del 30 por ciento a la compra de moneda extranjera a los residentes argentinos y dijo que con el dólar a más de 80 pesos han retomado el ritmo de trabajo normal que se había visto desbordado los primeros días de la semana.

Eduardo Rey Leyes – Radio Libertad

Explicó, en declaraciones a Radio Libertad que “habíamos trabajado el lunes hasta la publicación de la ley y hoy estamos en condiciones de cumplir en gran parte lo que se sabe de la normativa que es la discriminación del impuesto en la boleta de cambio y comenzamos a aplicar el impuesto del 30% a las operaciones de los residentes del país”.

Rey Leyes agregó que la normativa todavía no está reglamentada en su totalidad y recordó que “con este impuesto interviene la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) con lo cual va a haber muchísima reglamentación, vana establecer muchas cosas en lo que se refiere a la administración de estos servicios”.

“Suponemos que en el devenir de los días irán sacando más reglamentaciones e iremos adecuándonos, nosotros y los colegas de Posadas tratamos de abrir por todos los medios porque entendemos que hay muchísima gente que quiere completar su viaje al litoral brasilero, así que por el momento vamos a seguir con los mismos horarios habituales intentando cubrir la parte de la demanda”, comentó el titular de Dos Arroyos.

También destacó que “estamos expresando los precios sin el 30% y tiene una razón que el que mira el precio no sé si es residente o no porque vale aclarar que los no residentes no pagan el impuesto, no se les cobra ni a los brasileros ni a los paraguayos que compren moneda extranjera. Uno no sabe hasta que la persona llega a la caja y manifiesta y ahí se le cobra o no si corresponde, en el boleto de cambio hay que discriminar”.

No le dio mayor importancia a la gran demanda de los últimos días considerando que hay que tomar en perspectiva lo que sucedió en estos últimos días, “cuando la gente sabe que el combustible sube lo primero que se ve cuando anuncian es colas en las estaciones de servicio, acá sucedía lo mismo como sabían del 30 % se apuraban para comprar y cubrirse. Ahora con el impuesto se volvió un poco caro, estamos hablando de un dólar de 80 y pico de pesos. Es totalmente lógico que la gente no compre más”.

