A pesar de la crisis, las ventas navideñas en Posadas cayeron solo 3 por ciento

Carlos D’Orazi integrante del consejo directivo de la Cámara de Comercio de Posadas, dijo que en general la caída no fue significativa ya que no llegó a 3 puntos. Al respecto indicó que el evento Posadas Mágica hizo que los valores de venta no caigan de la manera que esperaban. Aclaró que, de todas maneras, hay rubros que fueron más beneficiados que otros. El 78% de las ventas fueron a través de tarjetas de créditos.

Carlos D’Orazi. Radio Libertad

“Esperábamos valores negativos más significativos”, insistió el empresario e integrante de la Cámara de Comercio de Posadas. Quien señaló que el evento cultural y comercial Posadas Mágica que se desarrolla hasta el 30 de diciembre ayudó a remontar las ventas.

Sobre la forma de venta s, las opciones de tarjetas de crédito fue la más usada. “Superó el 78 por ciento las ventas por tarjetas y eso hace que el consumidor se vea afectado en su límite de créditos”, señaló D’Orazi quien ve la necesidad de recategorizar el consumo para ampliar los límites.

Asimismo el integrante de la Cámara de Comercio ve necesario que se implemente un ahora 24 con tasas acorde a la realidad.

En cuanto a lo que más se vendió, precisó que en el rubro de artículos para el hogar, se vendió mucho lo que comprende piletas y ventilación, pero no aires acondicionados por los montos. “Sabíamos que iba a ser así por ello no nos preocupamos, tampoco teníamos grandes stock”, dijo.