Las casas de cambio de Posadas volverán a abrir este jueves con nuevos precios: el dólar $86 y el real $22

Las casas de cambio dejaron de operar el lunes a la espera de información referida a la puesta en vigencia del impuesto de 30% a la compra de moneda extranjera. Estiman que si se comunican todas las disposiciones que vendrán asociadas a la vigencia del nuevo tributo, recién este jueves reabrirían. Tomando como referencia las cotizaciones de lunes, el dólar pasaría a valer alrededor de 86 pesos y el real 22 pesos.

Eduardo Rey Leyes – Propietario de Dos Arroyos

La fiebre por adquirir moneda extranjera antes de que entre en vigencia el “impuesto solidario” de 30% dispuesto por el Gobierno nacional llevó a decenas de personas a amucharse el lunes en la puerta de las casas de cambio, pese a que estaban cerradas desde ayer a tarde. Eduardo Rey Leyes, propietario de Dos Arroyos, indicó que todos los comercios de ese ramo seguirán sin atender al menos hasta el jueves.

La actividad cambiaria se interrumpió por falta de precisiones respecto al mencionado impuesto, que fue publicado ayer en el Boletín Oficial pero todavía no fueron comunicadas las resoluciones de reglamentación. “Nuestros sistemas no están adecuados a las normativas nuevas. No queremos dejar de cumplirlas y por otro lado nos da mucha tristeza no poder atender a nuestros clientes, justo en época donde la gente busca cambiar divisas, entre otras cosas para irse de vacaciones”, afirmó Rey Leyes.

“El lunes, en el momento en que se publicó la ley había mucha gente aguardando para comprar moneda extranjera, y se les tuvo que informar que comenzaba a regir la nueva legislación y que no podían seguir operando hasta que se tenga la reglamentación”, dijo.

El economista estimó que el jueves dispondrán de la información necesaria para volver a operar, pero advirtió que los precios se actualizarán a raíz del nuevo impuesto. “El dólar se va a ir a cerca de 86 pesos y el real a cerca de 22 pesos”, anticipó Rey Leyes.

Indicó que el nuevo régimen cambiario sería favorable para el comercio de frontera. “Lo que se encarece para nosotros se abarata para los extranjeros. Vamos a ver colas de paraguayos y brasileros en las estaciones de servicio y supermercados. Para ellos la Argentina va a ser un regalo”, consideró.

JRC