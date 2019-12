¿Qué pasajes no pagarán el impuesto del 30 por ciento?

No todos los pasajes estarán alcanzados por el recargo a las operaciones con moneda extranjera. Si la compra se realiza con un operador de turismo que no necesita acceder al Mercado Único y Libre de Cambios para vender un pasaje, entonces no se pagará el gravamen. Esto favorecería a las empresas radicadas en el país, como Aerolíneas Argentinas y Buquebus.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aclaró ayer que las compras de pasajes al exterior a través de la empresa Aerolíneas Argentinas no estarán alcanzadas por el dólar turista, que prevé un recargo del 30 por ciento respecto del dólar oficial. «Los pasajes en pesos son en pesos», sostuvo el funcionario en declaraciones a la prensa formuladas al ingresar a la Casa de Gobierno. En este punto, sostuvo que «los gastos corrientes que se hagan en dólares llevan el 30 por ciento», mientras que «los que no son así, no».

En cuanto a las provincias fronterizas, como es el caso de Misiones, tampoco estarán alcanzadas las operaciones para viajes a ciudades cercanas en países limítrofes, a las que muchos trabajadores deben trasladarse todos los días para trabajar y cuya compra se realiza en pesos y sin que sean necesarias transacciones cambiarias.