Kreimer sobre las expectativas de los misioneros: “Sabemos que la gente espera mucho de este gobierno”

El ministro Coordinador de Gabinete de Misiones destacó que dentro del contexto de crisis nacional, la provincia tiene sus cuentas ordenadas y no tiene deuda, lo que le permite al gobierno trabajar en políticas activas para contener algunas situaciones.

Víctor Kreimer. Canal 12

El ministro coordinador de Gabinete de Misiones, Víctor Kreimer, realizó un balance de los primeros días de Oscar Herrera Ahuad al frente del gobierno y señaló que los misioneros tiene expectativas positivas sobre su gestión. “Sabemos que la gente espera mucho de este gobierno y Misiones obviamente no es una isla y no escapa a la realidad nacional de dificultades económicas, de problemas de la gente para resolver el día a día y en muchos casos para llegar a fin de mes o para atender sus necesidades básicas. Dentro de ese marco tenemos una provincia que está ordenada, que no está endeudada y eso le ha dado al gobierno de Misiones una flexibilidad en el sentido de poder trabajar en políticas activas para contener algunas situaciones”, analizó el funcionario y destacó la vigencia de los programas Ahora, que según su visión, ayudaron muchos rubros comerciales a sostener ventas y fuentes laborales. “Estamos en condiciones de empezar a trabajar para crecer”, agregó.

El exdiputado provincial recordó que durante estos ´rimeros días, la agenda, tanto del gobernador como de los ministros, estuvo cargada de reuniones que incluyeron viajes a Buenos Aires para charlar con el presidente Alberto Fernández o los ministros nacionales. “Han tenido una agenda muy cargada durante estos pocos días de gestión. Se han hecho ya muchas cosas, el gobernador ha tenido la posibilidad de ir a Buenos Aires donde también desarrolló una agenda bastante amplia y profunda. Hay ministros que también ya han tenido la posibilidad de ir a Buenos Aires y entrevistarse con los responsables de las carteras con las que van a tener mayor relación durante la gestión nacional. Se ha trabajado fuerte en estos días y la idea es seguir de la misma forma”, afirmó Kreimer.

El ministro recordó además que Misiones tiene demandas relacionadas con situaciones injustas que viene sufriendo desde hace años. “Es una provincia de frontera, lejana de los lugares donde se toman decisiones, en un país que debería ser federal y está bastante lejos de serlo, Misiones ha sido una provincia históricamente relegada, hablamos por ejemplo de los problemas para ser una provincia competitiva en lo que hace a costos de energía, nosotros no tenemos gas natural, somos una de las pocas provincias que tenemos una dependencia casi total de la energía eléctrica cuando hablamos de desarrollo industrial o comercial y eso hace que estemos en una situación desventajosa”, opinó y advirtió que con esta situación es muy difícil que una empresa que necesite la electricidad como insumo pueda venir a radicarse en Misiones. “Es una cuestión que tenemos que resolver y el gobernador lo ha planteado en Buenos Aires”, aseveró.

SGF