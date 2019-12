Damnificados de créditos UVA: “Necesitamos saber qué vamos a pagar y cómo lo vamos a hacer”

Fue la declaración de Dolores Corró, una de las personas damnificadas por los créditos hipotecarios a tasas UVA quien, entre otros autoconvocados aguardan las novedades sobre la resolución que darán a conocer este jueves en el Banco Central.

Dolores Carró. Radio Libertad

La idea es encontrar una nueva fórmula de actualización para los créditos hipotecarios UVA, según lo establecido en el artículo 60 de la Ley de Emergencia, determinó que el Banco Central debe hacer una evaluación sobre el desempeño y las consecuencias del sistema de préstamos UVA para la adquisición de viviendas y los planes de ahorro para automotores, sus consecuencias sociales y económicas.

En la población general existe incertidumbre y preocupación. En diálogo con Radio Libertad, Dolores Corró manifestó: “Esa resolución que se tomó todavía no la tenemos bien en claro, no la entendemos bien porque hay muchos detalles que en tren líneas no se puede solucionar. Ahora estamos a la espera del día jueves para ver qué va a pasar. Creemos que es necesario ser escuchados, ser convocados porque debemos ser parte de la solución, parte de la mesa de diálogo. Debemos tener previsibilidad en lo pagos, saber qué vamos a pagar y cómo lo vamos a pagar”.

En los últimos meses, las cuotas de casas, planes de ahorro y bienes en general sufrieron considerables aumentos, al punto de ser impagables para algunas personas. Lo más grave de la situación es que quienes adeuden cuotas por tres meses consecutivos podrían resultar ejecutados por el Banco Hipotecario, desde donde, sin mediación legal puede embargar bienes del cliente y la deuda continuaría vigente.

El tema se tratará en la próxima reunión del directorio del Banco Central, que se realizará el jueves 26. Desde el colectivo Hipotecados Autoconvocados UVA destacaron que a fin de mes vence el congelamiento que dispuso la gestión anterior, pero que solo afecta la cuota mientras el capital sigue creciendo.