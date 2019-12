Pirotecnia cero en Posadas no regirá este año y su aprobación se discutiría en marzo del 2020

En una reunión entre miembros del Concejo Deliberante, padres de niños con autismo, defensores de los derechos de los animales y médicos veterinarios, se determinó que la discusión sobre la ordenanza municipal que prohíbe el uso de pirotecnia de estruendo, se discutirá en la primera sesión del 2020. Fuentes del sector señalaron a Misiones Online, que con tan poco tiempo no se puede publicar un decreto de este tipo, en vista que muchos comerciantes ya compraron estos productos para la venta. Por su parte, los padres de niños con TEA, rechazaron esta moción y afirmaron que “desde hace ocho años han solicitado el tema y no reciben respaldo”.

En una reunión realizada en la Asociación San Martiniana, la Fundación de Apoyo a Padres De Hijos del Espectro Autista, médicos veterinarios y defensores del derecho de los animales, se reunieron con algunos dirigentes políticos y concejales para abordar la problemática de los fuegos pirotécnicos y sus efectos en la población, con el fin de lograr un decreto municipal de “pirotecnia cero” para la ciudad de Posadas.

En ese sentido, fuentes del sector informaron a Misiones Online que este año no regirá la normativa de “pirotecnia cero” para la capital misionera, en vista que autoridades consideraron que era muy poco el plazo que se les otorgaría a los comercios para hacer los cambios necesarios y que se les perjudicaría porque “muchos ya compraron sus productos y tienen en stock”.

«No pueden salir a prohibir faltando un día para Navidad y una semana para Año Nuevo, pero harán una campaña de concientización a los vecinos y desde el año que viene trabajarán para prohibir la pirotecnia sonora», explicaron a Misiones Online.

Eduardo «Lalo» Stelatto», intendente de Posadas, firmó un decreto, a través del cual se comprometió a iniciar trabajos a partir de la primera sesión del año que viene, en relación a la problemática de la pirotecnia y su efecto en los niños con autismo, mascotas, entre otros.

Durante la reunión muchos padres manifestaron su descontento porque afirman estar solicitando cambios desde hace ocho años, por ello los bloques del Concejo Deliberante se comprometieron a partir de marzo empezar a discutir los temas y legislar con tiempo para las fiestas navideñas del próximo año y no perjudicar a comerciantes de Posadas.

Además los comerciantes habían afirmado que gran parte del stock ya se vendió. Anahí Repetto, concejal de la comisión de Salud, señaló que ella abordaría este tema y el proyecto de pirotecnia cero en el 2020.

Por su parte Eduardo Sisto, presidente de la Fundación de Apoyo a Padres De Hijos del Espectro Autista (FAPADHEA) lamentó la decisión y afirmó que esperan que esta sea retomada lo más pronto posible “por el bienestar de los niños, mascotas y excombatientes”.

Explicó que un chico con autismo se lesiona, porque al ser hipersensible a los estímulos como el sonoro, el estruendo de los juegos pirotécnicos es como “si les hincara una aguja en el oído”.

“Nosotros no hablamos de pirotecnia cero, sino de la de estruendo cero porque estamos abiertos a la convivencia”. Señaló que “si la sociedad no es capaz de legislar a favor de niños indefensos, qué es lo que va legislar, de qué color se pinta un cordón cuneta o dónde pongo una parada de colectivos”, denunció.

Sisto afirmó que requieren un marco regulatorio para que “la gente que vaya a comprar, porque no se enteró, encuentren a un comerciante que le diga: no señor no vendemos pirotecnia de estruendo porque la ley nos prohíbe, porque hay chicos que sufren”

En relación a los perjudicial para el comercio, el presidente de FAPADHEA precisó que ya se acercaron a los comerciantes y les manifestaron estar de acuerdo con “no a la pirotecnia de estruendo”, ahora “solo falta el marco regulatorio normativo”.

Cuestionó que hayan demorado esta discusión hasta un día antes de Navidad. “Espero que salga antes del 2 de enero, porque vamos a tener que tirar cohetes en Semana Santa. no es muy coherente y nos está molestando muchísimo. Yo soy portavoz de los papás que dicen ‘y ahora para qué’”.

Muchos padres de los niños con TEA mostraron su rechazo a lo acordado porque «están desde ocho años haciendo ese pedido», informaron a Misiones Online.

Hizo un llamado a la población para que no adquieran pirotecnia de estruendo que afecta a muchas personas.

