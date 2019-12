Para el responsable de Cáritas en Posadas, Alberto Barros, “este fue un año muy complicado para muchísima gente”

“Un año muy complicado para muchísima gente”, consideró el responsable de Cáritas en Posadas, el cura Alberto Barros quien agregó que fue “un año con mucha división como pueblo, con una pobreza que ha impactado fuertemente en muchísima gente de clase media humilde y ni hablar de los pobres”.

Alberto Barro- Radio Tupambaé

En una entrevista con Radio Tupambaé, se mostró como decepcionado con algunas, medidas del nuevo Gobierno nacional comentando que ante un cambio se autoridades “lo primero que me surge es que mucha gente, frente a un cambio de gobierno, piensa que ahora vendrá algo nuevo, distinto, mejor. Creo que esas esperanzas están un poco ensombrecidas por esta ley, por un lado por cierta desprolijidad, da la impresión de cierta desprolijidad en la ley aprobada por el Congreso, más impuestos y no una justa distribución de lo que pueda recaudarse con este nuevo ajuste llamado Emergencia Federal donde otra vez no pagan más los que más tienen”.

Se refirió también el sacerdote a la denominada movilidad jubilatoria lamentando que no se haya considerado un aumento para todas las categorías y no solo a los que menos ganan, para criticar también las retenciones aplicadas a los agroexportadores, lamentándose que “la corporación política judicial suele pedir gran solidaridad al pueblo argentino pero a la hora de ser solidarios el mundo de la política no se toca el bolsillo, creo que es un poco escandaloso, porque si le piden solidaridad a jubilados y pequeños productores y que la clase política sea incapaz de renunciar a sus privilegios de sueldos altísimos, jubilaciones altísimas, pero esperemos que estas cosas se corrijan”.

Respecto a la reunión del presidente Alberto Fernández con la Comisión Episcopal, a quienes recibió en Casa de Gobierno, dijo Barrios que los obispos argentinos han valorado que el presidente haya mencionado en el discurso de asunción la cita que hizo al Papa Francisco de la Encíclica Laudato Si sobre ecología integral “lo han valorado porque es necesario tenerlo en cuenta a la hora de cuidar la casa común, frenar con la destrucción de los recursos naturales, terminar con la pobreza que genera la avaricia alocada, que va utilizando los recursos naturales en favor de unos pocos”.

Agregó que además los obispos le transmitieron la fuerte preocupación y desagrado por el protocolo para el aborto no punible que puso en vigencia ni bien asumió el ministro de Salud, Ginés González García, “es una forma encubierta de legalizar el aborto”, dijo Barrios y se extendió en varias apreciaciones sobre este protocolo y sobre el aborto en general, además de las consecuencias, desde su punto de vista, de su aplicación.

Criticó el responsable de Cáritas en Posadas a aquellos que se dicen católicos y defeccionan en su vida cotidiana, cuestionando que “pueden hacer una fuerte ruptura entre su fe y la vida concreta, soy católico pero no tengo ningún problema en aceptar la corrupción”.

Cuando se le pidió un enfoque sobre lo que significa la Navidad el sacerdote se explayó sobre el verdadero significado del nacimiento de Jesús y su recordación que es un momento de reflexión y comprensión de todo lo que vino a predicar, citando varios hechos bíblicos de las acciones de Jesús en favor de los más desprotegidos y los más necesitados.

EP/E.J.